 

Пикси с зачесанной набок челкой и градуированный боб: лучшие стрижки в стиле Tomboy для девушек с круглым лицом

17.05.2024, 20:35, Разное
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Многие думают, что короткие волосы не подходят для девушек с круглым лицом. Однако это не так. Можно откорректировать стрижку в соответствии с особенностями волос и своей индивидуальностью. Женщины, выбирающие стиль Tomboy, предпочтут короткую стрижку, которая проста и не требует особого ухода. Вот несколько причесок, которые подойдут для девушек-сорванцов с круглым лицом.

Пикси и боб

Шикарная и легкая стрижка пикси визуально удлиняет лицо.

Рыжий боб поможет сбалансировать круглое лицо. Он идеально его обрамляет благодаря эффектным волнам, которые, кроме того, делают вид более стильным.

Пикси-боб и пикси с короткой челкой

Пикси-боб с зачесанной набок челкой отлично подойдет для женщин с круглыми лицами, выбирающих мальчишеский стиль. Длинная челка зрительно удлинит лицо.

Пикси для круглого лица с короткой челкой и небрежным верхом выглядит очень по-мальчишески.

Стрижка для кудрявых волос и лохматая “кефаль”

Короткая стрижка на вьющихся волосах выглядит более объемной. Не стоит упускать возможность придать волосам цвет омбре.

Женская прическа лохматая “кефаль” с круглым лицом может показаться довольно экстремальной, но светлый оттенок делает ее более свежей.

Боб без челки

Замаскировать пухлые щеки поможет короткий прямой боб длиной до шеи с боковым пробором. Светлый оттенок волос сделает прическу еще круче.

Второй вариант – округлый боб с центральным пробором без челки. В этом случае волосы выигрышно обрамляют круглое лицо, делая его уже.

Градуированный боб или небрежный боб

Градуированный боб подходит для волос любой текстуры. Такой вариант непременно понравится женщинам с круглым лицом, которые любят мальчишеский стиль.

Небрежный боб длиной до подбородка с тонкой челкой идеально подходит обладательницам круглого лица. Нарочитая небрежность делает прическу более стильной.

Эти прически для девушек с круглым лицом, предпочитающих мальчишеский стиль, сделают внешний вид еще более ярким. Предлагаемые варианты доказывают, что у круглолицых модниц нет причин стесняться носить короткие волосы.


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