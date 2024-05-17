 

Кардиолог Блинова: почему возникает гипертония, в большинстве случаев неизвестно

17.05.2024, 20:06, Разное
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Кардиолог Наталия Блинова поделилась своими знаниями о гипертонии, характеризующейся стабильным увеличением артериального давления. Повышенное давление, длительное время сохраняющееся на высоком уровне, может привести к серьезным осложнениям, таким как ишемическая болезнь сердца, инсульт, или инфаркт.

Некоторые случаи гипертонии протекают бессимптомно, что делает ее особенно опасной. Поэтому важно регулярно контролировать артериальное давление, даже если человек не испытывает неприятных ощущений.

Головная боль, головокружение и общий дискомфорт – обычные симптомы повышенного давления. Однако в некоторых случаях оно может проявиться острыми нарушениями зрения, координации, болями в области сердца, тошнотой и рвотой.

По словам доктора Блиновой, в большинстве случаев причины гипертонии остаются неизвестными. Однако вторичная артериальная гипертония, вызванная другими заболеваниями, составляет всего 5-15% случаев.

Патологии почек, эндокринные расстройства и генетическая предрасположенность – факторы, способствующие развитию гипертонии. Кроме того, риск ее появления увеличивается при ожирении, избыточном потреблении соли и алкоголя, недостатке физической активности и с возрастом.


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