На самом деле просто нужно немного практики: учимся заплетать косы из 4 прядей

Согласитесь, что коса из 4 прядей выглядит намного замысловатее и оригинальнее, чем ее обычная версия. Однако вам может показаться, что для ее создания требуется специальная подготовка или даже профессиональные навыки. Нужно всего лишь немного практики, терпения, желания и информативного руководства, которое вы можете почерпнуть из нашего материала. Учимся заплетать косы из 4 прядей по фото и видео.

Подготовка к плетению

В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы волосы были чистыми. После использования шампуня обязательно нанесите кондиционер для облегчения процесса расчесывания. Однако не переборщите с количеством средства, чтобы волосы не получились слишком скользкими. В этом случае плетение косички может стать проблематичным. Постарайтесь хорошо промыть волосы, можно также нанести стайлинговое средство, чтобы косичка получилась ровной. Для увеличения объема можете сделать небольшой прикорневой начес.

Расчешите волосы с помощью щетки для волос или расчески по направлению их роста. Это гарантирует, что во время плетения волосинки не будут торчать, а коса получится гладкой и аккуратной.

Пошаговая инструкция

Чтобы косичка получилась аккуратной, стильной и красивой, руководствуйтесь нижеприведенной инструкцией:

Разделите волосы на четыре равные части. Для упрощения работы и чтобы пряди действительно получились ровными, сначала разделите все свои волосы на две части одинакового размера, а затем каждую из них снова разделите пополам. Для удобства присвойте прядям номера от 1 до 4 слева направо. Держите каждую прядь волос между пальцами: 1 и 2 – в левой руке и 3 и 4 – в правой. Начинайте переплетать пряди. Возьмите прядь 4, поместите ее поверх пряди 3, затем поместите под прядь 2 и, наконец, поверх пряди 1. Теперь возьмите прядь 1, поместите ее поверх пряди 2 и под прядь 3. Таким образом, мы выполнили плетение слева направо и обратно. Обозначьте пряди заново и продолжайте плетение. Теперь снова присвоите прядям номера от 1 до 4 и повторите предыдущий шаг. Продолжайте, пока не дойдете до кончиков волос. Когда нужная длина косички будет достигнута, закрепите кончики волос резинкой.

Полезные советы

Ознакомьтесь с информацией, которая поможет вам сделать идеальную прическу. Не огорчайтесь, если это не получится с первого раза. Все последующие попытки будут однозначно лучше предыдущих. Вот что вам нужно знать:

Разглаживайте пряди пальцами в процессе плетения, чтобы результат получился аккуратным. Расположение прядей должно чередоваться в следующем порядке: над прядью и под прядью. Итак, запомните схему “сверху-снизу”, чтобы не перепутать, что делать дальше во время плетения. Также будет хорошей идеей запомнить принцип: коса плетется, как при обычном плетении из трех прядей, в то время как четвертая просовывается под крайнюю прядь под номером четыре (ту, которая находится справа). Получается очень стильный ажурный вариант, который наверняка вас удовлетворит.

Идеи причесок с косичками из 4 прядей

Выше представлен не единственный способ создать косу из 4 прядей, однако именно он является самым простым. Как только вы освоите классический вариант плетения, можете переходить к круглой косе из 4 прядей и косичке-веревочке, которая невероятно красиво смотрится в прическе Lagertha. Кроме того, для светло-каштановых волос вы можете попробовать такие варианты, как голландская коса из четырех прядей, корона, коса с ободком и прическа в виде водопада. Также вы можете попробовать заплести косу из 4 прядей сбоку, совместить с пучком, высоким хвостом или украсить прическу цветами. Есть также много других великолепных причесок из 4 прядей для любого типа и цвета волос.

Вот несколько лучших идей для вдохновения.

Две косы из 4 прядей

Вы можете не ограничиваться одной косой из 4 прядей, можно сделать прическу из двух косичек. Разделите волосы вертикальным пробором на две части и из каждой сплетите по косе.

Пучок с косой

Также вы можете начать плетение из 4 прядей, после чего собрать волосы в хвост, обернуть вокруг своей оси и прочно закрепить кончики. Получится очень оригинальный и стильный пучок.

“Мальвинка”

Очень привлекательная прическа в форме привычной и всеми любимой “мальвинки”. Разделите волосы горизонтальным пробором и заплетите верхнюю часть множеством косичек из четырех прядей (количество произвольное).

“Водопад”

Нарядная, стильная и женственная прическа, которая вам наверняка понравится. Отделите пряди по бокам и заплетите их в косу из 4 частей. Закрепите посередине.