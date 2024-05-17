Компания Fplus запустила в России производства мониторов с частотой 75 Гц

Компания Fplus внедряет на российском рынке первую серию мониторов, произведенных в стране. Производство осуществляется на собственных заводах в Подмосковье.

Новые мониторы прошли оценку Минпромторга, получив необходимые 90 баллов, и внесены в Реестр промышленной продукции РФ.

Два вида мониторов — Fplus МО-24F129-HD (23,8 дюйма) и Fplus MO-27Q229-HDC (27 дюймов) — предназначены для офисного использования. Они оснащены IPS-матрицами, имеют яркость 350 нит, высокую контрастность и точную цветопередачу. Оба обладают частотой обновления экрана 75 Гц.

Первая партия мониторов готова к отправке заказчикам.

Руководитель направления “Мониторы” в Fplus, Роман Васильев, подчеркнул, что модели разработаны с учетом запросов рынка и охватывают два наиболее популярных сегмента. Васильев также отметил, что в ближайшем будущем компания планирует расширить ассортимент мониторов.