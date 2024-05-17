 

Скандалы: В московском Жулебино появится близнец «Садовода» и «Фудсити» Года Нисанова

17.05.2024, 15:25, Разное
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Известный бизнесмен Год Нисанов, как пишут СМИ, похоже, решил расширить свою бизнес-империю, и скоро в одном из спальных районов Москвы может появиться новый крупный рынок.

Побратим «Садоводу» и «Фудсити» расположится в Жулебино на месте двух существующих торговых центров. Местные жители уже бьют тревогу, отмечая, что создание нового рынка может привести к рождению очередного анклава мигрантов. А ведь еще вчера казалось, что правоохранительные органы наконец наведут порядки на ныне действующих «Садоводе» и «Фудсити» и заставят соблюдать законы тех, кто отказывается интегрироваться в российское общество.

СМИ сообщали о большом количестве происшествий на принадлежащих Нисанову рынках, и многие надеялись о решении этих проблем. На деле часть торговцев из Средней Азии просто передислоцируется на новое место. Что не может ни вызывать беспокойство не только у местного населения, но и у жителей соседнего района Косино, а также подмосковных Котельников и Люберец.

Как пишут журналисты, новый рынок расположится недалеко от Рязанского проспекта. Если верить этой информации, компания «Киевская площадь» уже приобрела земли площадью около 50 тысяч квадратных метров, на которых сейчас расположены ТЦ «Драйв» и «Скарабей», на сумму 1.7 млрд рублей.

Николай Поляков


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