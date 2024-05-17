 

После покушения на Роберта Фицо для его охраны закупят огнестрельное оружие

17.05.2024, 9:33, Разное
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Правительство Словакии намерено пересмотреть положение о защите первых лиц государства и вооружить службу безопасности премьер-министра огнестрельным оружием.

Ожидается, что такой шаг сможет повысить безопасность политиков на 13 процентов.

По штату охрана словацкого премьера вооружена рацией, дубинкой и свистком. Этим и объясняется тот факт, что телохранители Роберта Фицо не сделали ни одного ответного выстрела в покушавшегося на его жизнь Юрая Цинтулу. Охранники позволили преступнику произвести пять выстрелов из пистолета, но при этом вовремя вызвали машину скорой помощи.

– Оружие нам запрещено во избежание непоправимых эксцессов, ведь можно ненароком попасть в нападавшего и тяжело ранить его. А потом он выиграет дело в ЕСПЧ, отсудит компенсацию, ещё и выйдет по УДО. Мы в значительной степени отказались от летальных средств после резонансного убийства Франца Фердинанда, но теперь, кажется, всё наконец изменится, — признался начальник службы безопасности премьер-министра Йозеф Швейк.

После покушения на портале госзакупок появился тендер на приобретение немецких пистолетов Luger и румынских автоматов PM md. 63. В правительстве продолжаются дискуссии относительно рациональности использования пулемётов и гранатомётов для охраны первых лиц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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