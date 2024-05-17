Гибрид маллета и пикси: о модной стрижке микси и ее вариациях

Стрижка микси получается при объединении маллета и пикси. Она короткая спереди, как пикси, и длинная сзади. Это универсальная прическа, которую можно носить разными способами. Обычно она сочетается с челкой, и в ней присутствуют ретро-нотки 70-х годов.

Что такое микси

Микси имеет разные вариации – от ультракоротких до лохматых. У нее короткая челка, прерывистые слои спереди и сверху, короткие бока и большая длина с довольно длинными слоями сзади.

Микси подходит к лицу любой формы и хорошо сочетается с разными текстурами волос, в том числе и вьющимися. Единственная текстура волос, к которой она не подходит, — это тонкие волосы. Дело в том, что такие волосы не имеют естественного объема, чтобы подчеркнуть лохматые слои, поэтому стрижка будет выглядеть довольно плоской.

Особенности выбора стрижки

Чтобы сделать микси, нужно найти парикмахера, который имеет опыт работы с ней и которому можно доверять. Если стрижка будет выполнена неправильно, ее не сможет спасти никакая укладка. Важно выяснить у мастера, подойдет ли микси вашей форме лица и какая длина будет смотреться лучше всего. Вместе с парикмахером необходимо определить, насколько короткими будут слои, и расспросить его, как он планирует создавать плавность и текстуру.

Еще одним важным моментом этой стрижки является выбранный тип челки. Можно сочетать микси с разными челками – косой, микро-, тонкой челкой, шторкой. Все это может добавить образу новый элемент. Когда техника стрижки будет отработана, следует поинтересоваться у парикмахера, сколько времени будет примерно уходить на повседневную укладку с учетом типа волос и их текстуры.

Как укладывать и поддерживать стрижку микси

Микси относится к тем видам стрижек, которые требуют особого ухода и регулярной стрижки. В зависимости от скорости роста волос необходимо посещать парикмахера каждые 4-6 недель. Чтобы стричься реже, например каждые 2-2,5 месяца, можно отрастить волосы, чтобы они смотрелись более лохматыми. В этом случае стиль будет непринужденным и даже слегка небрежным.

Если тип волос идеально подходит к микси, укладка потребует гораздо меньше усилий, чем стрижка. Для тонких и прямых волос может потребоваться больше средств для укладки, чтобы хорошо зафиксировать растрепанные слои. Для девушек с более густыми волосами ежедневная укладка будет достаточно простой задачей. Она потребует совсем небольшого количества средств для укладки и максимум двадцать минут времени.

Для того чтобы уложить стрижку микси, необходимо нанести мусс на увлажненные волосы и дать им высохнуть естественным образом. Если волосы волнистые или вьющиеся, их можно взъерошить и использовать для ускорения процесса диффузор. Для придания прядям текстуры и красивого блеска потребуется текстурирующий спрей или помада для волос. Самой сложной и трудоемкой частью укладки будет работа с челкой горячими инструментами.

Вариации микси

Стрижка микси с челкой-шторкой может отличаться большей длиной сзади. Она выглядит невероятно свежо.

Прическу боб можно превратить в микси, используя средства для укладки и зачесывая волосы по бокам.

Микси может отличаться большим объемом и вобрать себя больше от маллет, чем от пикси.

Традиционная микси отличается длинной челкой, что делает общий вид более мягким.

Микрочелка придает прическе еще больше остроты.

Микси с прямой челкой может быть уложена в стиле ретро.

Кончики волос у стрижки микси можно подвернуть наружу.