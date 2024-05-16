Как совместить стрижку и очки, чтобы выглядеть моложе, женщине за 50: советы по выбору аксессуаров и прически и лучшие миксы

Если вам за 50 и вы носите очки, не забывайте использовать их в полной мере. Они не только помогут вам лучше видеть, но и могут стать стильным аксессуаром. К тому же, очки могут скрыть морщинки вокруг глаз.

Но чтобы очки смотрелись гармонично, важно не только выбрать подходящую оправу, но и подобрать прическу. Например, если у вас есть проблемы с формой лица или вы хотите скрыть какие-то его недостатки, то можно выбрать небрежную прическу. Главное, чтобы ни одна прядь волос не свисала по бокам лица. Иначе волосы могут запутаться в дужках очков.

Как выглядеть моложе в очках

Чтобы выглядеть моложе, лучше всего остановить свой выбор на полукруглых оправах. Они идеально подходят для людей после определенного возраста и очень выигрышно смотрятся.

Имеет значение и цвет оправы. Черный и темно-синий остаются универсальными и наиболее приемлемыми. Эти оттенки добавляют образу очарования. Серый и темно-зеленый также являются подходящими цветами. Но у вас есть и другие варианты, которые будут зависеть от особенностей лица. Лучший выбор – теплые цвета.

Молодежь останавливает свой выбор на черных или ярких тонах. Но такие оправы могут сделать женщин старше 50 лет визуально старше. Лучше всего им подойдут коричневые и ягодные тона.

Для седых волос лучше всего подойдут контрастные цвета, которые сделают лицо ярче. Также можно выбрать красный, желтый или оранжевый.

Черная оправа является классикой и смотрится очень элегантно. Она придаст женщинам смелый и изысканный вид. Черные оправы идеальны для формального стиля.

Холодные цвета, такие как насыщенный синий или зеленый, лучше всего подходят, дамам с черными волосами.

Синие линзы в золотой оправе идеально соответствуют модным тенденциям 2024 года.

Наши волосы и морщины могут выдать наш возраст. Правильно подобранная стрижка и укладка волос могут сделать нас визуально моложе, но если выбрать неподходящий вариант, то можно получить обратный от желаемого результат. Конечно, стоит следить за модными тенденциями, но не стоит слепо им следовать.

Короткие стрижки

Современные стрижки, текстурированные прически и элегантный вид помогут выделиться из толпы. Сегодня у женщин есть множество вариантов.

Короткая стрижка остается ультрамодной, но подходит она не всем. При стрижке пикси после 50 особенно нужно обращать внимание на цвет волос. Лучше выбирайте светлые тона или вариант с мелированием, которое придаст динамичности волосам.

Стрижки средней длины

Кефаль идеально подойдет женщинам в очках. Кроме того, можно легко перейти от короткого варианта к длинному, если это необходимо. Округлая чашеобразная стрижка с ниспадающей челкой, придающей образу элегантность, подходит для всех модных оправ. Еще один вариант – лохматая стрижка.

Стрижка пикси хорошо подходит овальному лицу. Можно носить прическу с челкой, но не обязательно. Челка может быть асимметричной или направленной вверх.

Стрижка боб – оптимальный вариант для женщин после 50, особенно если волосы не очень густые. Если нужна более динамичная прическа, следует структурировать только контурные пряди.

Если волосы средней длины, подойдет многослойная стрижка. Градиентное каре выделит вас, отвлекая внимание от очков. Волосы надо подстригать немного выше плеча. Стрижка придает объем и динамичность за счет прядей разной длины. Если ваши локоны по-прежнему густые и объемные, то идеально подойдет мягкий боб. Структурированное каре смотрится элегантно и модно.

Боб-каре является неструктурированной стрижкой, что придает волосам объема. Хорошо подходит для менее густых волос.

Длинные волосы

Если вам нравятся длинные волосы, ничто не помешает вам их носить. Конский хвост очень хорошо сочетается с любыми моделями оправ.

Челка и очки могут сделать моложе за счет того, что скрывают морщины на лбу, а также мимические морщинки. Очень хорошо подойдут оправы «бабочка» или «кошачий глаз». Они визуально приподнимают черты лица вверх. Также подойдут очки-пилоты – они сбалансируют лицо. Легкая челка сделает круглое лицо более худым и вытянутым.