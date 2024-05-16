Мнение: Советские цены в жетонах метро, налог на швейные машинки и канадский советский хлеб

1. Читатели потребовали пересчитать советские цены в жетонах метро. В советское время поездка в метро стоила необременительные 5 копеек, а сейчас — весомые 70 рублей. По «жетонному» курсу получается, что 1 советский рубль — это 1400 современных рублей.



Конечно, не вполне понятно, куда советский гражданин мог засунуть пятикопеечную монету, окажись он, допустим, в Челябинске… но этот вопрос из зала, товарищи, мы сейчас отметём с негодованием, как неорганизованный.

Посмотрим лучше на советские цены 1985 года, пересчитанные в цены 2024 по предложенному курсу жетонов-пятаков:

— десяток яиц: 1680 рублей;

— килограмм мяса на рынке: 7000 рублей;

— бутылка водки: 7600 рублей;

— фирменные джинсы: 210’000 рублей;

— видеокассета: 420’000 рублей;

— цветной телевизор: 910’000 рублей;

— советский видеомагнитофон (из-под полы): 2’800’000 рублей;

— автомобиль жигули (без очереди): 17’500’000 рублей.

Что же… не стоит удивляться, что даже роскошная зарплата инженера в 168 тысяч рублей (на деньги 2024) не позволяла советским гражданам чувствовать себя обеспеченными людьми.

2. В комментариях читатели вспоминают о советских налогах (ссылка):



…при Хрущёве был и налог на швейные машинки. Пусть небольшой, но и зарплаты были копеечные. Шить на дому за деньги вообще запрещалось, так как даже если шьёшь для себя, то уменьшаешь доход швейной промышленности. Нет, пожалуйста, шей, и тканей в продаже достаточно было, курсы кройки и шитья, выкройки с описанием работы в женских журналах, рукоделие приветствовалось, но государству чуток отстегни. Моя мать шпульки и лапки от “Зингера” держала отдельно, если захотят проверить — машинка не рабочая, память о бабушке…

И действительно, когда сейчас блогеры пишут, что «в СССР квартплата была копеечной», они просто забывают о многом. И квартплата была довольно существенной, и налог на холостяков был, и налог на швейные машинки, и налог на радиолы (ссылка), и принуждение к покупке облигаций (в размере 10% от зарплаты).



Кстати, объясните, а где у Маркса сказано, что шить за деньги — это грех? Кого эксплуатирует портниха, которая сидит у себя дома и шьёт красивые платья на заказ?

3. Блогер Валерий Грачиков пишет, что «настоящий» советский хлеб на немалую долю был хлебом канадским (ссылка):

Есть такой чудесный анекдото-мем, гласящий:

«В СССР хлеб был хлебом, корки были вкусные, а мякиш неземной. Вот что значит канадская пшеница…»

Как известно, в каждой шутке, есть только доля юмора. Так вот по поводу канадской пшеницы и вкусного хлеба – шутки шутками, а ведь СССР с 1963 года, когда в стране шарахнула сельскохозяйственная катастрофа, закупал пшеницу в западных странах до самого финала и стабильно по нарастающей. <…>

…случилось то, что случилось. Природные накладки в сочетании с родным дуболомством. В итоге недобрали примерно 30% урожая. И это оказалось критическим. Иосиф Виссарионович в похожей ситуации принял простое решение: скинул в 1946 с довольствия около 20 миллионов человек постановлением «Об экономии и наведении порядка в расходовании хлеба» и дальнейшими решениями по исключению ряда категорий граждан из категорий нормированного снабжения.

Никита Сергеевич, по мнению отдельных персонажей был «дурак», поэтому, чтобы накормить страну, пошел на закупки канадской пшеницы. На самом деле, он, конечно, был не дурак, а человек, который на самом деле хотел накормить всех. И построить коммунизм, наверное, тоже. Правда, в итоге у него получилось далеко не всё.

А пшеницу с тех пор так и закупали в Канаде. И так как большинство тех, кто «помнит», какой в СССР был вкусный хлеб, в основном ходили в 70-80 году в детский сад или, в лучшем случае, школу, то те самые вкусные батоны, булки и рогалики, которые они «помнят», были как раз из канадской пшеницы. Все правильно – вкусная была выпечка. По ГОСТу.