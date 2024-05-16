 

Мнение «аналитика»: Об уроке наглым хипстерам… Поделом?

16.05.2024, 20:44, Разное
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Не, они ведь и правда уже давно «уху ели» — эти метросексуалы и метросексуалки на колёсах. Носятся, где ни попадя, а простым людям что — страдай да уворачивайся, и коли не успел увернуться, так лечись?

Короче, почин культурной столицы нужно всячески поддержать. Ибо нефиг!

В ходе рейда «Кикшеринг» в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 2 тыс. электросамокатов, которые были припаркованы в неправильных местах. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Игорь Никишин. Он отметил, что в ходе профилактической операции «Кикшеринг» проводилась проверка соблюдения пользователями электросамокатов правил дорожного движения, а также правил соблюдения кикшеринговыми компаниями договоренностей с властями города о правилах размещения арендуемых средств индивидуальной мобильности.

«В ходе ночного рейда 14 мая обнаружено и изъято более 2,2 тыс. арендуемых средств индивидуальной мобильности, припаркованных в нарушение правил», — сказал Игорь Никишин. Самокаты, по его словам, были припаркованы на тротуарах шириной менее 1,5 м, на расстоянии ближе 15 м от остановок, ближе 5 м от подземных переходов и на мостах.

Битва с нарушителями правил культурного общежития началась в северной столице уже давно. И возобновилась этой весной, когда в городе снова участились случаи наезда электросамокатов на пешеходов. Врачи детских больниц сообщают, что каждый день к ним поступают в среднем пятеро пострадавших от такого транспорта. Пешеходам и самокатам особенно сложно уживаться в центре Питера, где всегда много людей, а тротуары где-нибудь на Мойке – с метр шириной. При этом самокатчики считают себя слаломистами, и разгоняются до приличных скоростей, не особо считаясь с пешеходами.

В итоге депутаты городского Заксобрания предложили убрать шустрый транспорт с тротуаров шириной менее двух метров. А значит – из всего исторического центра Северной столицы. Кроме того, в городе хотят ограничить число арендных самокатов квотами, а также ввести плату за их парковку. Ну и дисциплинарные меры, типа массовых изъятий произвольно брошенных колёсных средств с узких улиц, тоже принимаются.

И ведь правильно, что эгоистов на колёсах надо воспитывать?

А почему бы и Москве не перенять этот опыт?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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