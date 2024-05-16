“Рыбий хвост” и не только: модные прически с косами для лета 2024

Судя по опросам, более 80% обладательниц длинных волос считают самыми популярными прическами – косы. Да, именно косы много лет остаются на пике популярности. Конечно, это уже не те косички, которые вам заплетала мама, отправляя в школу.

Прически изменились, появились новые техники плетения. Сегодня мы познакомим вас с модными прическами с косами, которые будут актуальны летом 2024 года.

Плетеная корона

Чтобы создать такую роскошную прическу, которую вы видите на главном фото, необходимо взять с обеих сторон головы по две небольшие пряди, заплести их и закрепить на затылке, создав тем самым эффект короны из косичек. Остальные волосы оставьте распущенными.

Такую корону можно сделать на макушке или немного ниже, на затылке. Эта прическа идеально подходит для лета. Сделайте ее на свадьбу или любое другое торжественное мероприятие, на котором вы хотите выглядеть женственно и нежно.

Косички-пузыри

Популярный и задорный летний образ. Чтобы заплести косички-пузыри, вам потребуются цветные ленты и плетеные пряди для наращивания, придающие прическе текстуры. Это замечательная укладка для лета. Даже самые обычные косички плести весело. Что уж говорить о таких забавных косичках с использованием блесток, ярких резинок, бусинок, цветов.

Бесспорно, косички-пузыри – это способ выделиться из толпы. Добавьте в нее несколько заколок-бабочек, и вы точно станете королевой веселой вечеринки.

«Рыбий хвост»

Преимущество этой прически заключается в том, что она убирает волосы с лица и не допускает их спутывания. Добавление косичек в летние прически – это способ сохранить пряди здоровыми и не позволять им путаться.

Коса в виде рыбьего хвоста, которые вы видите на фото, тоже защищает ваши волосы. Возьмите прядь с любой стороны и заправьте ее между волосами. Повторяйте процесс до получения косы желаемого размера.

Пучок из косичек

На первый взгляд может показаться, что сделать такую прическу очень сложно. На самом деле это не так. Заплетите небольшую прядь волос, к примеру, маленькую косичку, вверху по центру, а затем заплетите под ней свободную косу «рыбий хвост».

Для этого нужно разделить волосы на две части, взять небольшие пряди с обеих сторон с внешних краев и перетянуть их к середине по одной за раз. После этого соберите волосы в свободный роскошный пучок. Такая прическа идеально подходит для свадебного вечера.

Взъерошенная коса

Еще один тренд лета этого года. Эта прическа подойдет девушкам с волнистыми волосами. Это отличный вариант, подходящий для любого случая. Для создания такого образ, соберите волосы в хвост на макушке и свободно их заплетите. Важно только придать небрежный вид хвосту.

Чешская косичка

Это классические косички, но в более современной версии. Прическа создается путем смешивания натуральных волос с распушенными наращенными. Таким образом, создается мягкий и непринужденный образ. Он позволяет продлить срок сохранения прически, особенно для косичек в стиле бохо, свободно ниспадающих.

Косички-трубочки

Если вам нравятся классические косички или французские, техника плетения трубочкой позволит вам объединить лучшее из этих двух техник. Косички-трубочки заплетаются максимально близко к коже. В прическе используются дополнительные изгибы, петли, узоры, чтобы придать прическе более привлекательный вид.

При желании придать волосам дополнительной выразительности, можно воспользоваться воском.

Косы с цветами

Посмотрите на эту очаровательную летнюю прическу с косичками и цветами. Для нее вы можете использовать несколько свежих или искусственных цветов. Приколите их с помощью заколок к свободно заплетенным косичкам и прическа готова. Остальные пряди оставьте распущенными, слегка завитыми. Прическа выглядит очень элегантно, особенно в преддверии свадебного сезона.

Коса и конский хвост

Как стильно выглядит эта прическа, сочетающая конский хвост и косу. Наверняка она будет очень популярна в жаркие летние дни, во время отпусков.

Сделать ее совсем несложно. Соберите волосы в зачесанный на макушке хвост, заплетите обычным способом косичку, а затем завяжите бант, чтобы придать прическе дополнительного эффекта.