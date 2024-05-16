Скандалы: Миллионы рублей и тысячи квадратов жилья

Кто из новых губернаторов оказался самым богатым

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов. Daily Storm выяснил, кто из новых назначенцев может похвастаться обилием имущества и средств, а кто ведет относительно скромный образ жизни.

Самым богатым из новых назначенцев оказался бывший замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. За 2021 год он заработал 18,5 миллиона рублей. Доход в четыре раза больше, чем у самого бедного из пяти новых временно руководящих регионами — экс-главы Кемерова Ильи Середюка — он заработал в 2021 году 4,5 миллиона рублей.

Середюк владеет самой большой по площади квартирой среди новых назначенцев — 173,2 квадратных метра. При этом он также может похвастаться и наибольшей площадью своих земельных участков — 1932,5 квадратных метра.

По последнему показателю от него несильно отстал бывший первый замглавы Курской области Алексей Смирнов. Общая площадь принадлежащих ему земельных участков — 1866 квадратных метров.

Самым скромным среди новых врио губернатора оказался бывший замгенпрокурора, а ныне глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. За 2021 год он заработал семь миллионов рублей, однако на текущий момент у него во владении нет ни квартир, ни земельного участка, ни даже машины.

Согласно российским законам, чиновники не публикуют декларации за 2022-й и 2023 год.

Георгий Александров, Александр Пучкарев

Оригинал материала: “Daily Storm”