Скандалы: Доска позора

В России заработает открытый реестр неплательщиков алиментов

В России будет создан «черный список» неплательщиков алиментов. Такой закон приняла Госдума, причем сразу во втором и третьем чтениях. Реестр должников по алиментам будет открытым, там будут публиковаться сведения о неплательщиках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Составлять этот список будет Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вместе с Фондом пенсионного и социального страхования. Поможет ли новая инициатива властей сократить долги по алиментам, «МК» выяснил у экспертов.

Жительница Тамбова 42-летняя Анна С. за 15 лет, прошедших с момента развода с мужем Олегом, ни разу не получила от него алиментов на их общего сейчас уже 16-летнего сына. За это время она официально подавала на алименты в ФССП два раза. Первый раз её обращение таинственным образом исчезло на работе у её экс-супруга, по второму, поданному заново более трех лет назад — взыскание продолжается до сих пор. Муж при этом не скрывает своего желания избавиться от любых обязательств и даже когда покупает новые машины и квартиры, то специально оформляет их на родственников или вторую жену. Со своей проблемой Анна обращалась к профессиональным юристам. «Они мне показали, как однажды Олегу выставили штраф за неуплату налога на иномарку, так он в течение часа оплатил задолженность, но сыну родному ни копейки не платит с момента развода, — сетует женщина. — И ведь есть у него деньги: должность хорошую занимает, две квартиры купил, машины оформил и себе, и второй жене, за городом дом построил. Но вот алименты платить не хочет и всё». Анна надеется, что новый закон сможет подвигнуть бывшего мужа выполнить свои обязательства перед сыном.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в реестр планируется включать сведения о тех, кто не уплачивает средства на содержание несовершеннолетних детей, недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей. О внесении в «черный список» алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения сведений о нем в реестр. Информация будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока неплательщик полностью не погасит долг. По словам основателя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, в «черный список» попадут, во-первых, лица, являющиеся злостными неплательщиками, по которым имеется административное взыскание; во-вторых, злостные неплательщики, на которых заведено уголовное дело.

«Созданием такого реестра власти хотят снизить количество неоконченных исполнительных производств по алиментам, облегчить работу приставам и другим лицам, повысить качество жизни и благополучие получателей алиментов, а также повысить эффективность правового воздействия на должников, — считает юрист Алла Георгиева. — Реестр снизит в разы количество неплательщиков алиментов. Уверена, что если бы и отец моего ребенка оказался в таком «черном списке», то алименты я бы получала регулярно, а не тогда, когда ему вздумается их выплачивать, и в достойном для существования сына размере».

По данным последней переписи населения Росстата от 2021 года, в нашей стране около 38% семей, где мать или отец воспитывают детей в одиночку. Среди одиноких родителей 5,9 млн человек — это матери-одиночки, а 1,09 млн человек — отцы-одиночки (были официально разведены только 1,8 млн женщин и 154 тыс. мужчин). В 2023 году в России было 771,2 тыс. неоконченных исполнительных производств по алиментам. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, сумма долгов превышала в прошлом году 156 млрд рублей. Взыскать долг ФССП достаточно сложно, поскольку уклонисты часто не оформляют на себя какую-то собственность, меняют место жительства и работы, предпочитают получать деньги наличными. Чем же может помочь реестр злостных должников? Во-первых, это осложнит им трудоустройство, поскольку такая «реклама» заставляет работодателей сомневаться в порядочности данных специалистов. Во-вторых, никто не отменял воздействие общественного порицания: неуютно ловить на себе косые взгляды сослуживцев. В-третьих, такой реестр будет большим подспорьем для женщин или мужчин, собирающихся строить семью. «Заглянули в список и увидели, что претендент или претендентка на руку и сердце оказывается алиментщик — значит, лучше с таким не связываться», — пояснил эксперт.

Правда, есть мнение, что для злостных неплательщиков алиментов на собственных детей взывание к совести — слабый аргумент. «Возможно, работодатели и будут смотреть на эти списки при принятии решений о трудоустройстве, но документооборот и так виден и в ФНС, и в Социальном фонде, так что ключевым фактором этот реестр не будет», — полагает финансовый аналитик Алексей Кричевский. По большому счету, это чисто моральное давление на неплательщиков: воззвать к совести после того, как имя и «статус» будет обнародован на всю страну. Причем какого-то реально серьезного эффекта здесь, как представляется, добиться не удастся, если говорить о деньгах и выплатах, утверждает экономист.

Наталия Трушина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”