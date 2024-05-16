Мнение: Краткая история ковида

(из комментов)

“…Есть более простое объяснение. Так называемый “ковид” возник от утечки биологического оружия в виде “боевого вируса” из китайской лаборатории, где его вдумчиво разрабатывали американские ученые, используя Китай как “страну, которую не жалко” (известная публикация 2015 года в научном журнале Nature, в которой, собственно, уже было описание вируса Ковид-19; про это тогда даже в России пытались голосить).

После “явления Ковида” правительства всех стран стали на уши; об утечке смертельной вирусной разработки всем сообщил Китай по дипломатическим каналам, предупредив, что в случае обнародования станет всё отрицать, а если припрут – сообщит об “американском следе”; США в итоге предпочли объявить “омерту”, сообразив, всё обернется грандиозными исками о компенсации. В итоге на любые даже намеки на лабораторное происхождение вируса в СМИ было наложено строжайшее табу.

Но, поскольку “убойная сила” поначалу оценивалась как крайне высокая (боевой же вирус) – все правительства наложили полные штаны и решили запугать население по максимуму, лишь бы “остановить распространение”.

Население по всему миру запугали так, что люди реально боялись на улицу выходить. Население стояло на балконах и пело друг другу песни, а вирус распространялся как ни в чем ни бывало – именно потому, что никакими масками остановить вирус в любом случае невозможно; однако, “чтобы не вызвать паники”, на информацию о бесполезности масок против вирусов также было наложено строжайшее табу – во всем мире сразу!!

Потом, правда, быстро оказалось, что летальность вируса сильно преувеличена. Однако вступили политики и фармкомпании: политикам “победа над вирусом” сулило переизбрания и слава “отцов нации”, а БигФарме – огромные доходы. Тут возникло затруднение: как же БигФарме грести лопатой, если по правилам на разработку вакцины со всеми протоколами нужно минимум 5 лет?!

Решение нашли быстро – надо просто похерить к чертовой матери все протоколы и “сварить” вакцину максимум за полгода. Политики поддержали. “Вакцину”, правда, “первой” сварганили, разливая из бочки, почему-то… в России – но серьезные дяди вышли из положения, объявив это неуместной шуткой и выкрутив для слишком шустрого Путина огромную дулю.

Потом пошли “настоящие” вакцины – Пфайзер, Модерна… С ними было всё классно, за исключением ерунды: они не препятствовали передаче вируса от вакцинированного к другим, не препятствовали заражению самого вакцинированного, и не снижали риск тяжелого течения болезни. Другими словами – не выполняли вообще ни одной необходимой функции вакцины. Зато вполне могли иметь серьезные побочные эффекты, на информацию о чем также было сразу наложено строжайшее табу.

Но что было делать с бесполезностью? Новое гениальное решение подоспело почти сразу: да ничего не делать – пусть все эти идиоты колятся, главное ведь – чтоб вкололи. А потом они уже сами себя убедят, что каждый укол был очень полезным, да и СМИ дуракам в этом помогут. Политики в шоколаде, БигФарма в еще большем шоколаде, “ученым” тоже перепадет (кроме тех, кто будет что-то вякать – тем культура отмены в зубы). Ну а кретинам из числа обывателей в любом случае ничто не поможет – они так и умрут идиотами.

Именно так, как мы видим на вашем, скажем, примере – всё и произошло”.