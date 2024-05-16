Многослойные модные прически: что из них можно выбрать женщине за 70

Большинство женщин мечтают оставаться вечно молодыми. И это реально, поскольку для вас есть хорошая новость. С помощью нескольких штрихов в изменении стиля вы сможете уменьшить свой возраст. Рассмотрите идеи лучших трендовых причесок на весну и лето 2024 для женщин за 70, и первый шаг будет сделан.

Классический боб до подбородка со средними слоями

Это абсолютная классика. Чтобы придать стрижке больше текстуры и подвижности, попросите своего парикмахера сделать средние слои вместо одной длины. Вы также можете придать немного объема по бокам с помощью текстурирующего спрея, чтобы добиться сбалансированного образа.

Укороченный боб со слоями для дам в очках (на главном фото)

Смелый и дерзкий выбор, который придаст вам сияние молодости. Зачесанная набок челка смягчит вид ваших больших очков и придаст шикарный вид.

Многослойная прически на длинные волосы

Если вы уже привыкли ухаживать за волосами с помощью увлажняющих и омолаживающих средств, вы можете без особых усилий уложить свои длинные локоны в великолепную прическу с мягкими слоями и волнами. Мягкое укладывание позволит вашим волосам струиться.

Многослойная кудрявая стрижка

Замечательная прическа, обладающая омолаживающим и моделирующим эффектом. Если у вас от природы кудрявые волосы, это будет лучший из выборов. Плюсом Является и то, что она отличается практичностью и универсальностью.

Пикси

Очень удобная и практичная, элегантная и креативная прическа, которая идеально подходит дамам зрелого возраста. вы всегда будете выглядеть на все сто, не прикладывая для этого особых усилий.

Современный перевернутый боб

Очень стильная, модная и эффектная прическа, которая поможет вам выглядеть гораздо моложе своих лет. Обратите на нее внимание и сделайте правильный выбор.

Боб с мелированием

Светлый цвет волос однозначно омолаживает, и вы должны использовать этот факт для чудесных преображений. Достаточно мелирования на отдельных прядях, чтобы ваши волосы засияли, а прическа стала максимально привлекательной.

Круглый боб

Если у вас густые волосы, предпочтите эту стрижку, которая обладает лифтинговым и моделирующим эффектом. Она настолько красива, что вы будете выглядеть празднично даже в будний день.

Длинная многослойная прическа “соль и перец”

Если вы являетесь обладательницей густой шевелюры, усильте эффект и предпочтите технику окрашивания “соль и перец”. Седые волосы сегодня в тренде, и вашей задачей является их наиболее выгодно продемонстрировать.

Многослойный блонд

Отличная прическа, эффектный и омолаживающий цвет волос, который наверняка освежит ваш образ. Увеличенный объем на макушке визуально увеличит рост и сузит лицо.

Замечательный выбор для женщин за 70.