Скандалы: Более 100 тысяч долларов на семью

В США растет объем долгов по кредитам

В США отмечают рост закредитованности как бизнеса, так и обычных жителей, а объем накоплений становится меньше. Вместе с тем, растет и просрочка по таким кредитам. По последним данным общий долг американских семей только за последние три месяца 2023 года вырос на 212 млрд долларов. Многие в текущей экономической ситуации больше не могут вовремя платить по кредитам.

Несмотря на то, что в Штатах сейчас низкая безработица, а доходы населения растут, кредитное бремя растет. Дело в том, что с кредитами американцы буквально привыкли жить — экономика была стабильной, а кредиты очень облегчали жизнь и были выгодными. Теперь же их обслуживание стало дороже, но не все придали этому значение.

Больше всего долги растут по студенческим кредитам, автокредитам, также увеличиваются долги по кредитным картам.

«Уровень просрочек растет по некоторым кредитам на коммерческую недвижимость, таким как кредиты под залог офисов, и по некоторым секторам потребительских кредитов», — говорится в одном из последних отчетов ФРС (Федеральная резервная система, американский регулятор — прим. ред.).

Так, просрочки по коммерческой недвижимости сейчас достигли пятилетнего максимума. В отчете говорится, что банки должны закладывать большие суммы на возможные потери.

«Банковский сектор в целом должен быть готов покрыть возможные потери по ссудам и продолжать выполнять свою жизненно важную роль, предоставляя кредиты домашним хозяйствам и предприятиям. Федеральная резервная система продолжает внимательно следить за этими условиями», — говорится в сообщении.

Согласно данным ФРС США об уровне закредитованности и личных сбережений граждан, число займов (то есть по сути долгов) растет, а накопления уменьшаются.

По данным на конец 2024 года общий долг американских семей составляет 17,503 трлн долларов. Было подсчитано, что в среднем на семью это чуть более 100 тысяч долларов. Большая часть — это ипотечные кредиты, на которые приходится порядка 70% всех займов, при этом средний долг по ипотеке в 2023 году составил порядка 245 тысяч долларов.

Задолженности по кредиткам выросли к концу прошлого года до 1,129 трлн долларов при среднем долге в 6,5 тысячи долларов на человека. Больше всего долгов у молодых американцев 18-29 лет.

Как пишет CNBC, причина просрочек в том, что в стране растут цены на продукты питания, газ и жилье, что вынуждает больше тратить и накапливать долги. Наиболее уязвимая в этом плане категория — молодые люди от 18 до 29 лет, так как у них часто ещё есть непогашенные студенческие кредиты, а также высокие траты, которые создают дополнительную финансовую нагрузку.

«Кроме того, если они купили автомобиль или совершили другие значительные покупки за последние несколько лет, то на них также ложатся гораздо более крупные ежемесячные платежи из-за более высоких цен и растущих процентных ставок», — пишет издание.

В ФРС в феврале отмечали, что ситуация с закредитованностью населения вызывает беспокойство. В феврале ведомство распространило документ, в котором отметило, что «финансы домохозяйств, особенно тех, которые относятся к категориям с низким и средним уровнем дохода, все больше оказываются под давлением, что рассматривается как риск ухудшения перспектив в уровне потребления».

Александра Савичева

Оригинал материала: “Блокнот”