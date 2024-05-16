Мнение: Газовые турбины большой мощности, рост производства удобрений и рост переработки мусора

1. Вот и ещё одна важная веха в деле импортозамещения преодолена, ещё один вид дорогостоящей и высокотехнологичной продукции Россия выпускает самостоятельно (ссылка):



Россия преодолела зависимость от поставок газовых турбин большой мощности иностранного производства, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы турбину большой мощности ГТД-110М устанавливаем на станцию «Ударная», которую строят на Таманском полуострове. Это первая серийная турбина. Мы уверены в том, что можем быть независимыми от Siemens и General Electric. Мы построили три станции. Это третья. Две станции построили в Крыму и одну на Таманском полуострове – «Ударную», которую в этом году запустим полностью», – отметил Чемезов.

Разработчики: компании «Интер РАО», Роснано (ИЦ «Газотурбинные технологии») и «ОДК-Сатурн» («дочка» Ростеха). Производятся на «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области. Серийный выпуск с 2024 года – две единицы в год.

«Собственные газовые турбины большой мощности – это ахиллесова пята российской энергетики. Над локализацией технологии производства турбин Россия бьется более 10 лет, и помимо Ростеха, есть проекты «Силовых машин» на 65 МВт и 170 МВт. Это позволит заменять выходящие из строя установки от Siemens и General Electric, которые стоят на новых газовых станциях», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

«Газовая турбина имеет размер с небольшой дом и может обеспечить потребности в энергии целого, пусть и небольшого, города. Долгое время казалось, что альтернативы таким компаниям, как Siemens, просто нет.

Однако в прошлом году совокупные чистые убытки «большой четверки» производителей газовых турбин составили почти пять миллиардов евро. Поэтому выпуск Ростехом первой российской серийной турбины – исключительно важное событие. Ведь речь может идти уже не только о замещении западной продукции, но и даже о потенциальной конкуренции. Это достижение уже качественно иного порядка», – считает Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

2. Россия производит всё больше удобрений, – как на экспорт, так и для нашего собственного разросшегося сельского хозяйства (ссылка):



По данным Росстата, в январе-марте 2024 года производство удобрений в России составило 7,1 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. Это на 18,9% больше, чем в 1 квартале 2023 года.

В том числе в марте выпуск вырос на 22% год к году и на 12,6% месяц к месяцу.

Продажи за этот период превысили 3 млн тонн (+11,5% год к году).

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), выпуск минеральных удобрений в России в 2023 году достиг рекордных 59,3 млн тонн в физическом весе (+9% к 2022 году). Прогноз на 2024 год — рост производства до 64+ млн тонн.

В пересчете на 100% питательных веществ производство в прошлом году составило 26 млн тонн (+10,3% по данным Росстата).

Россия наращивает экспорт и применение удобрений внутри страны.

Удобрения — очень перспективная для нас отрасль, так как они производятся в том числе из природного газа, которого у нас сейчас некоторый избыток, и который в других регионах планеты стоит дорого. Напомню, в Европе после 2022 производители удобрений страдают и закрываются. Мало того: спрос на продовольствие остаётся стабильно высоким, мировые цены растут. А так как без удобрений еду не вырастить, русские производители удобрений наслаждаются высокими доходами.

Будучи миноритарием Фосагро, я весьма доволен: акции компании за 4 года подорожали в 2,5 раза, дивиденды, соответственно, тоже существенно выросли. (На всякий случай: это не инвестиционная рекомендация, покупайте любые акции на свой страх и риск).

3. Мусорная реформа, которую несколько лет назад столь бурно критиковали, постепенно даёт плоды (ссылка):

За пять лет обработка мусора в России увеличилась более чем в 7 раз.

Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов государственной поддержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку с 7 до 53%. При этом доля утилизируемых отходов выросла с 3% в 2018 году до 13% по итогам 2023 года.

В 2022 году российский бизнес потратил на экологию рекордные ₽1,1 трлн, что на 12,2% больше, чем годом ранее. За последние десять лет такие расходы удвоились на фоне ужесточения регулирования в этой сфере.

Лично я, впрочем, отношусь ко всем «зелёным» мероприятиям с большой настороженностью. Это как морфин в ампулах у докторов. С одной стороны — важный и полезный, иногда даже незаменимый препарат. С другой стороны, попадая в плохие руки, он может нанести немало вреда.