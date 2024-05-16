Double Gloss: техника макияжа губ для получения дополнительного объема и максимального глянца

Бьюти-тренды обычно появляются с помощью блогеров и распространяются по всему Интернету. Некоторые из них совершенно бесполезные и даже вредные, а вот другие приносят немало пользы. Один из таких трендов относится к технике макияжа губ и называется Double Gloss. Разбираемся, о чем идет речь.

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Тренд берет свое начало с девушки-блогера Микей. Однажды она пожаловалась на постоянное шелушение губ, вызванное их сухостью. Блогер отметила, что перепробовала все доступные методы и средства, но никакого результата не увидела. И все же девушка не опускала руки и продолжала методом проб и ошибок искать способ решения актуальной проблемы. В итоге она его нашла и поделилась своим открытием со всем миром.

Другие пользовательницы Интернета заинтересовались, проверили данную технику на себе и тоже восхитились. Как оказалось, метод оказался простым, но очень эффективным.

Суть техники

Итак, как же сделать трендовый макияж самостоятельно? Вам необходимо лишь два компонента – это масло для губ и блеск для губ. Сначала наносите первый “ингредиент”, а затем второй. Вот, собственно, и все. У вас получится и объем, и глянец. Как мы видим, все гениальное просто.

Такая техника для увлажнения и дополнительного объема губ доступна практически всем представительницам прекрасного пола. Она не требует дорогостоящих вложений, зато результат получается просто феноменальным и сногсшибательным.

Мейнстрим в фешен-индустрии

Нельзя не отметить, что техника Double Gloss была популяризирована в том числе и знаменитостями. В частности, в свое время ее продемонстрировала певица Рианна. После этого многие пользовательницы Интернета методом проб и ошибок пытались воспроизвести такой же макияж губ, как у артистки.

Когда тренд получил массовое распространение и стал мейнстримом, тогда активизировались крупнейшие косметические корпорации. Они стали выпускать специальные наборы Double Gloss, чтобы девушкам не приходилось покупать необходимые компоненты по отдельности, тратя на это драгоценное время и лишние деньги.

Вы также можете попробовать на себе данный трендовый макияж губ. Сейчас такая техника особенно актуальна, поскольку из моды не выходит нюдовый естественный мейкап. Все больше девушек стремятся подчеркнуть естественную красоту, не прибегая к помощи косметологов или пластических хирургов, а также минимизируя использование декоративной косметики. Double Gloss – это как раз та техника, которая вписывается в модную концепцию «макияж без макияжа».