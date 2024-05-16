В «Сколково» получили саженцы аленького цветочка

В федеральном исследовательском институте «Сколтех» завершила свою работу пятая международная конференция «Селекция сельскохозяйственных растений из русских народных сказок».

В мероприятии приняли десятки специалистов из ведущих научных учреждений России, Белоруссии, ЮАР, Бразилии и КНДР. Кульминацией конференции стала презентация первых саженцев аленького цветочка, которую провёл лично председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов.

– Воплощена в жизнь многовековая мечта русского человека – наши селекционеры вывели легендарное растение. Теперь если женщина посылают своего мужчину за аленьким цветочком, ему не нужно ехать за тридевять земель, достаточно найти ближайший магазин, – сказал Дроздов.

Первые аленькие цветочки поступят в продажу уже летом 2024 года. Как подчеркнул глава «Сколково», стоимость букета из трёх растений не будет превышать три тысячи рублей.

—