 

Рупор кремлевской пропаганды: Климовский патронный завод отобрали у “эффективных менеджеров”

16.05.2024, 13:05, Разное
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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций Климовского патронного завода у частных владельцев.

Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в пользу государства. Об этом говорится в решении суда (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с решением суда). Акции предприятия, ранее принадлежавшие семье предпринимателя Бориса Краснова (находится в розыске и скрывается за границей), передадут Росимуществу.

Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год.

"Ростех" заявил о намерении забрать завод под свое полное управление и обеспечить его нормальную работу с попутным устранением последствий деятельности прежних "эффективных менеджеров", среди которых были и иностранцы.

И снова эффективные менеджеры довели предприятие до цугундера. А помните как рассказывали, что частные собственники оборонных предприятий повысят их эффективность…

Источник: Colonel Cassad


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