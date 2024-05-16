Мнение: От зарплаты в 200 долларов до покупки трёх дополнительных квартир

Неделю назад я опубликовал историю петербуржца, который намерен хорошо жить на пенсии и уже купил себе под это дело три дополнительных квартиры (ссылка). Некоторые детали выбранной пенсионной стратегии я немного покритиковал в Школе Капитализма (ссылка), однако в целом активный подход к ведению личных финансов я горячо поддерживаю. Копить, откладывать и инвестировать — дело благородное.

Типичный комментарий к истории, однако, был примерно таким: «Не статья, а трёп. Судя по успехам в накоплении, у человека доход тысяч 500. Никогда такой человек не будет делать ремонт своими руками — дороже выйдет».

Что же, вот развёрнутая автобиография героя статьи. Надеюсь, она даст ответы на большую часть заданных в комментариях вопросов.

— Ниже присланный мне рассказ читателя-инженера —

Вместо предисловия. Меня больше всего развлекает:

А. Чтение комментариев в вашем блоге, особенно когда они противоречат друг другу. Например, один комментарий «совсем зажрались», а следующий — «они что, даже трусов не покупают?».

Б. Чтение моих писем, которые я присылал вам раньше, и которые вы публиковали в 2019 и в 2022 годах.

Теперь к сути.

Я родился в Ленинграде, по итогам референдума 1991 года переехал в Санкт-Петербург. Закончил школу, поступил в институт. Почти сразу съехал от родителей и жил то в общежитии, то по друзьям (еду оплачивали родители). Тратил всё свободное время на видеоигры примерно с 9-го класса. Отчасти из-за игр забросил учёбу, но все нужные базовые навыки и знания получить успел. Работать начал через год после вылета с третьего курса.

Часть первая. Геймер как стиль жизни



Моими первыми играми стали легендарные Герои Меча и Магии 2, Фоллаут, Цивилизация, Старкрафт, ВоВ. Своего компьютера у меня долго не было, играл у друзей и в клубах. Первый личный компьютер я купил себе примерно через 7 лет после окончания школы.

Моя «карьера» игрока началась с факультатива информатики в школе, где после выполнения заданий я получал свободное время, которым мог распоряжаться по своему усмотрению. Тогда в классах стояли древние советские МС-0511: игр там не было, но можно было программировать на Бейсике и Паскале. В 9-м классе в школе поставили более современные Пентиум-I, на которых уже начались сетевые баталии в Дюка Нюкема. Дальше вплоть до конца нулевых я проводил за компьютером в среднем по 6-8 часов в день, налегая преимущественно на стратегии и ролевые игры. В школе я изучал немецкий, но благодаря играм выучил ещё и английский, так что сейчас разговариваю на нём бегло — в том числе и с иностранцами.

Киберспортивных соревнований я не выигрывал, однако игры помогли мне развить навыки коммуникации, усидчивости и работы в команде. Также игра в ВоВ позволила мне получить опыт управления коллективом (в гильдиях) и научила договариваться (система ДКП). В свою профессиональную область — компьютеры и электроника — я пришёл отчасти благодаря играм.

Возможно, я пристрастен, но мне кажется, что игры пошли мне скорее в плюс. С одной стороны, они подтолкнули меня к решению оставить учёбу, так что синей картонки с надписью «диплом» у меня нет. С другой стороны, польза от игр с лихвой компенсировала мне отсутствие формального высшего. Я работаю с железом (паяльником и головой), умею рисовать и читать схемы, при необходимости могу и люблю выполнять любую работу руками, от ремонта смартфонов до ремонта квартир.

Часть вторая. Сервис и профессиональный рост



После не столь удачного обучения в институте я устроился в небольшую частную компанию сервисным инженером. В мои обязанности входили установка операционных систем, а также ремонт компьютеров и ноутбуков. Компания занималась поставкой фирменной техники из-за рубежа. В течении 5 лет я работал за зарплату в 200-350 долларов, в 2008 начал задумываться о семье и сменил работу.

Перешёл в сферу обслуживания, платили на старте 600 долларов, тогда это было около 18 тысяч рублей. В 2008-2009 наступил кризис. Ремонт компьютерной техники стал для меня «золотой жилой», сверхурочная работа приносила хороший доход: выходило около 26-30 тысяч рублей в месяц. Работа была крайне интересной, я получал практические знания и откладывал живые деньги. В 2009 мы с моей будущей женой в складчину купили первый автомобиль.

Далее работу я менял до сего момента два раза: первый раз из-за остановки профессионального роста, второй раз из-за несогласия с позицией руководства. Каждый раз на новом месте я приобретал новые навыки и получал небольшое повышение зарплаты.

Часть третья. Квартирный вопрос

Мы с моей мамой когда-то жили в коммуналке и стояли в очереди на квартиру, которую государство в итоге нам и выдало. Тогда наша семья добавила к полученной однушке комнату моего деда и обменяла их на двухкомнатную квартиру. Половина этой двушки стала моей.

Первое время после свадьбы мы с женой жили в комнате на 8 квадратных метров. Жена училась на вечернем, работала на обычной работе за 18 тысяч рублей в 2009 году. В 2010 году у нас родился первый ребенок, мы продолжали жить в нашей маленькой комнате. Первый автомобиль мы продали за 175 тысяч (покупали за 200 тысяч), добавили денег и купили за 560 тысяч Опель-Астра. Тогда я в первый раз познакомился с Налоговой: оказалось, что я должен декларировать даже проданное с убытком имущество.

В конце 2010 года жить втроем в комнате на 8 квадратов стало сложно, а временами даже невыносимо. По договоренности с родителями жены (дай бог им здоровья) мы переехали жить к ним в трёшку, взяли оставшиеся у нас 200 тысяч рублей и вписались в стройку в пригороде Петербурга на стадии котлована. На первый взнос нам добавили 250 тысяч родители жены (мы вернули эти деньги в 2016), 300 тысяч подарил дед и ещё 150 тысяч нам дала в долг моя мама. Итого первый взнос составил 910 тысяч.

Строящуюся квартиру мы купили в декабре 2010, в рассрочку, без процентов. Платить застройщику надо было по 150 тысяч в квартал. По изначальной договорённости каждый месяц 35 тысяч платили мы с женой, 10 тысяч добавляла моя мать и 5 тысяч родители жены. Но, к сожалению, такая схема проработала только полгода, после чего наше положение стало критическим.

Условия рассрочки были крайне строгими. Один день просрочки платежа стоил бы нам около 700 рублей, а через месяц просрочки квартиру застройщик отбирал. В следующие два года я не мог себе позволить купить даже новые трусы (и это не фигура речи, а факт). Если бы не поддержка государства, то выбор стоял бы между голодать или остаться без квартиры, а так хотя бы ребенку всё необходимое можно было купить на «детскую карту». Также сильно помогали знакомые, у которых дети уже выросли из маленьких вещей.

В 2011 год платить рассрочку с большим трудом, но удавалось. Дальше жена забеременела во второй раз, и, выйдя на работу на 4 месяца, в ноябре ушла в декретный отпуск. С декретных денег мы почти полностью погасили первый квартальный платеж в 2012 году, но после платежа в апреле стало ясно что следующие 150 тысяч взять негде. У нас кончились абсолютно все деньги и резервы, так что бюджета хватало только на поесть, доехать на работу и отложить на оплату квартиры. Мы продали машину за 475 тысяч, вместо неё купили рыдван Опель-Омега 1993 года за 100 тысяч. Попутно я имел удовольствие изучить нюансы реализации права на материнский капитал: с точки зрения ПФР рассрочка кредитом не являлась, так что использовать материнский капитал на погашение долга за квартиру нам не разрешили.

Я устроился на вторую работу, и, договорившись с руководством, взял целевой займ на погашение рассрочки на покупку квартиры (425 тысяч). Продажа машины и займ позволили погасить платежи за целый год. Материнский капитал я выбивал почти 6 месяцев и в итоге получил его. В 2013 мы выплатили остаток долга, и в том же году квартиру достроили. В 2014 мы сделали ремонт, и летом, когда жена защитила диплом, переехали туда жить. Со второй работы я уволился сразу, как только достроилась квартира.

После окончания вуза зарплата жены выросла до 25 тысяч, а я получал примерно столько же, сколько и в 2010 году, то есть около 30 тысяч вместе с премиями. В 2014 году родители отдали мне свою старую машину (Опель-Астра 2008 года), так как они купили себе новый кроссовер Рено. Звучит смешно, но машину они купили на деньги с продажи акций Газпрома, полученных за ваучер в далеких 1990-х.

С 2014 по 2016 год все деньги у нас уходили на погашение долгов родственникам, которые мы брали на первый взнос в рассрочку.

В 2016 году умер мой дед, оставив мне в наследство 300 тысяч рублей. В 2017 мы добавили к этим деньгам ещё 400 тысяч и купили в ипотеку хрущёвку, первый взнос, соответственно, составил 700 тысяч. Сразу после покупки мы начали хрущёвку сдавать. Ставка по ипотеке была сначала 11.8%, а в 2021 мы рефинансировали кредит под 8%.

В 2015 году, когда моя мать вышла на пенсию, ей насчитали около 6500 рублей в месяц. Реально платили больше, так как город добавляет до прожиточного минимума, но я осознал, что жить на прожиточный минимум не хочу, так как опыт аскетичного существования мне не понравился. В этот момент я решил позаботиться о своей будущей пенсии самостоятельно.

В 2016 я поменял работу и стал получать около 33-35 тысяч — плюс иногда были «халтуры» ещё на 6-10 тысяч в месяц. Жена тоже сменила работу, вместо 18 тысяч начала получать около 25.

В 2018 мы во второй раз за 10 лет брака смогли позволить себе отпуск, до того все отпуска брали деньгами.

Двушку в пригороде мы пытались продать больше двух лет — покупатель нашёлся только в 2019 году. Добавив к вырученным от продажи двушки деньгам 50 тысяч рублей, мы купили однушку в городской черте. Из-за материнского капитала квартиру оформили на детей и жену. Хоть размер материнского капитала и был относительно небольшим (около 15% от стоимости квартиры), но у опеки своя арифметика. Опека заставила нас выделить в этой однушке почти всю площадь детям: 6 из 7 долей. Также в 2019 у нас родился третий ребёнок, и государство погасило нам 590 тысяч из ипотеки на 2,3 миллиона.

В 2020 году я услышал от руководства: «не нравится — пиши заявление». Я последовал совету и уже через два часа нашёл новую работу, радикально сменив при этом род деятельности. Так как мой технический опыт был на новом месте хорошо применим, примерно за 3,5 года я вырос с рядового работника до позиции, примерно соответствующей начальнику отдела.

Часть четвёртая. Заключение

Дальнейшая моя история — третий ребёнок, рост зарплат, покупка четвёртой квартиры — изложена вот в этом посте Олега Макаренко (ссылка).



В комментариях мне писали, что я «не заслужил» и «хочу жить за чужой счет». У меня другое мнение. Мы с женой своё заработали тяжёлым трудом. Я начинал жизнь в коммуналке (до 1991 года), потом жил с родителями в кооперативной квартире отца, а в моей однушке, которую я получил от государства, жил мой дед. Позже я помотался по общагам, также жил у друзей.

Мои родственники серьёзно мне помогали, предоставляя временную жилплощадь или ссужая значительные для меня суммы, но всё же было бы несправедливо сказать, что я родился с серебряной ложкой во рту или пришёл «на всё готовое».

Вот советы, которые я дал бы сам себе, если встретился сам с собой в 16 лет.

1. Если «вписываешься» в длинный кредит, рассчитывай не на максимальную сумму, которую теоретически можешь потянуть, а на две трети от этой суммы.

2. Ипотека — зло, но при покупке первого жилья лучше оформить ипотеку на максимальный срок (и потом закрывать её досрочно), чем брать на себя неподъемные обязательства по месячному платежу.

3. Слова «мы будем помогать тебе финансово» — это благое намерение, а не твёрдое обещание.

4. Формальное образование тоже важно, но если тратить на самообразование по 20-60 минут в день, эффект будет лучше, чем если закончить вуз и перестать учиться совсем.

5. Семья гораздо важнее денег. Сейчас мои личные расходы на жизнь составляют примерно 20 тысяч рублей в месяц. Полагаю, я легко могу ужаться до 15 тысяч, а если немного ущемить некоторые привычки, то и до 12 тысяч.

6. Покупай качественные удобные вещи и профессиональные инструменты. Саморез можно закрутить любой отверткой, но хорошим инструментом это можно сделать быстрее. Время — невосполнимый ресурс.

7. Много читай. Хороший текст даст полное понимание процесса/ситуации за меньшее время, чем просмотр видео или прослушивание аудио.

8. Изучи законы Российской Федерации. Прочитай КоАП, ГК, УК, УПК, АПК, ЗОЗПП, Жилищный, Трудовой и Семейный кодексы. Это сэкономит время, сэкономит деньги и убережет от многих неприятных ситуаций.

9. Всегда возвращай долги: даже те, которые тебе простили.

10. Любой труд должен быть оплачен. Бесплатно полученная услуга — это услуга, за которую ты теперь должен.

11. Уважай собеседника, даже если он тебе глубоко неприятен.

— Конец присланного мне рассказа читателя-инженера —

Добавлю от себя (это уже пишет Олег Макаренко), что в истории выше мы видим типичное мышление любителя компьютерных игр — такого как я сам, например. Видеоигры помещают игрока в проактивную позицию вождя: заставляют его прокачиваться, копить ресурсы и развивать свои владения. Во время партии в Варкрафт, например, игрок постоянно думает примерно так: «У меня есть лесопилка, её можно улучшить. На улучшение надо 300 монет и 300 леса, а у меня сейчас только 100 монет. Значит я никуда не трачу деньги, жду, и через полторы минуты нужная сумма у меня наберётся…».

В реальной жизни такой подход тоже работает — только вместо эльфийских лесопилок опытные игроки покупают хрущёвки, которые приносят им условные «20 монет за ход».