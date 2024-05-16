Короткие остроконечные стрижки – лучшие омолаживающие прически для женщин за 60: что выбрать из трендов весны

После того, как женщина достигнет 60-летнего возраста, она, возможно, захочет попробовать другую стрижку, отличную от классического боба, который она носила последнее десятилетие. Может быть, стоит попробовать что-нибудь смелое и дерзкое? Модные остроконечные стрижки станут вашим секретом молодости. Это идеальная прическа для женщины с сильным характером, которая хочет вдохнуть жизнь в свои редеющие пряди волос. Но как выбрать среди многочисленных вариантов в 2024 году? В сегодняшней статье представлено несколько потрясающих образов, на которые стоит обратить внимание.

Для обладательниц тонких волос

Для молодежной и объемной стрижки женщине за 60 с тонкими волосами подойдет классическая стрижка пикси, как на фото ниже. В качестве изысканного дополнения к луку попробуйте еще и покрасить локоны. Белый цвет придаст вашему образу свежесть и стильность, а короткая стрижка и текстурированные острые кончики добавят объема редеющим прядям. Эту стрижку довольно легко укладывать, ведь ей можно просто придать дополнительную текстуру с помощью крема или геля.

Для тех, кто носит очки

К сожалению, многие представительницы прекрасного пола теряют в выборе прически, если они носят очки. На самом деле и для таких женщин существуют омолаживающие варианты. Попробуйте эту стильную короткую стрижку в стиле рок-девчонка с объемной макушкой, как на фото ниже. Создайте образ с помощью мусса для объема, высушив волосы феном. В завершение нанесите лак для волос гибкой фиксации.

Стильная стрижка пикси

Именно эта стрижка вот уже несколько лет остается популярной среди женщин абсолютно разных возрастов. Подойдет она и тем, кто уже перешагнул рубеж в 60 лет. Это очень свежая, шикарная и естественная прическа. Ее можно дополнить эффектным цветом волос. На фото ниже мы видим пример окрашивания “перец с солью”. Более длинные стороны пикси придают даме еще более современный вид. Кроме того, это идеальная прическа, чтобы продемонстрировать свои многочисленные пары сережек.

Многие даже не догадываются о том, какие чудеса может принести новая стрижка для вашей внешности, пока не найдете идеальную для себя. В сегодняшней статье было предложено лишь несколько вариантов стильных и дерзких коротких остроконечных стрижек для женщин старше 60.

Обязательно попробуйте одну из них в этом сезоне. И вы заметите, как прохожие и друзья не могут отвести от вас взгляда на протяжении всего совместного время препровождения.