Трендовые стрижки для квадратного лица на 2024 год: как выбрать свою в зависимости от возраста

Квадратное лицо отличается широкой и выраженной нижней челюстью, из-за чего подбородок может казаться тяжеловатым, примерно таким же по ширине лбом и в целом довольно резкими и угловатыми чертами. Однако такую форму можно смягчить, подобрав правильную прическу.

Как уложить волосы, чтобы улучшить лицо

Чтобы облагородить квадратное лицо, нужна структурированная стрижка. Больший объем волос в области челюстях зрительно сотрет выраженные углы и таким образом смягчит черты. Один из лучших вариантов в этом случае – длинный боб, но без акцента на линии подбородка. Волосы не должны быть подстрижены слишком прямо. Лучше всего выбрать пушистый боб или градиент на длинные волосы.

Вот несколько модных в 2024 году стрижек, который помогут визуально удлинить и округлить квадратное лицо.

Стрижки средней длины

Для квадратного лица оптимальным вариантом могут стать многослойные передние пряди. Такая прическа придает волосам легкость и предотвращает появление секущихся кончиков. Срезы средней длины и многослойность отлично подходят для лица квадратной формы. Они также идеальны для тонких волос и будут выглядеть очень женственно и привлекательно. Такие прически довольно просты в уходе.

Стрижка округлой формы, обрамляющая лицо, делает внешний вид изысканным и подходит для любого случая и для лица любой формы.

Шегги была очень популярна в 1970-х годах. Она остается в топе самых модных стрижек в 2024 году. Она имеет эффект взъерошенности и смотрится очень непринужденно и стильно.

Женщины в возрасте от 60 лет и старше с квадратным лицом также могут сделать стрижку шегги, но только с челкой, которая должна быть тонкой, чтобы не утяжелять черты лица.

В 2024 году в моде стрижка лоб средней длины. Она идеально подходит для квадратного лица. Длинный боб подходит для любого возраста, в том числе и для женщин за 60 лет.

Длинные волосы

Лучшая прическа для квадратного лица из длинных волос – это забранные назад волосы и завязанные в хвост. Это простой способ выгодно подчеркнуть лицо. Однако следует избегать гладкого хвоста.

После 50 лет следует избегать длинных волос. С возрастом волосы, особенно окрашенные, утрачивают густоту и блеск. Поэтому не стоит носить слишком длинные волосы. Лучше выбрать средне-длинный боб. Такая прическа придаст утонченности квадратному лицу и сделает визуально моложе.

Модная стрижка «бабочки» хорошо подойдет для квадратного лица. особенно хорошо она будет смотреться на длинных волосах.

Пучок – очень практичная прическа, к тому же выглядит она очень изысканно. Хорошо зафиксированная, она позволяет чувствовать себя весьма комфортно.

Если волосы вьющиеся, волнистый пучок станет идеальным выбором даже для торжественного случая.

Стрижка с челкой

При квадратном лице не следует стричь челку слишком коротко. Идеальный вариант – текстурированная, в форме буквы А с зауженными концами, которые смягчают линию подбородка и привлекают внимание к глазам. Длинная и зауженная, многослойная челка смягчает и уравновешивает черты лица. Закругленная челка мягко обрамляет лицо, особенно если она подстрижена под углом.

Симметричная или длинная челка по бокам — отличный способ сделать лицо более вытянутым. Густая челка, мелированная или шторка способны значительно улучшить внешний вид.

Известно, что челка смягчает контуры лица. Если у вас квадратное или круглое лицо, вы можете выбрать стрижку с челкой, но с одним условием – она должна быть асимметричной.

Длинная боковая челка идеально подходит для того, чтобы визуально вытянуть лицо.

Короткие волосы

При квадратном лице следует избегать стрижек на уровне подбородка. Лучше выбрать короткую стрижку на волнистых волосах с градиентом и нечетким срезом. Это позволит скрыть резкие черты квадратного лица. Отличным выбором станет боб, к тому уже эта стрижка никогда не выходит из моды.

Для женщин 60 лет неструктурированный боб – идеальный вариант, который поможет смягчить форму лица и придаст волосам объем.

Короткая стрижка с острыми краями отлично подойдет женщинам старше 50 лет.

Те, кто предпочитают более длинные волосы, могут выбрать градиент, который добавит глубины и объема волосам.

Короткий боб с четко очерченными прядями очень хорошо подойдут к квадратному лицу.