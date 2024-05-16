 

Названы причины внезапной смерти у детей и подростков

16.05.2024, 12:20, Разное
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Доктор медицинских наук Василий Власов разъяснил, почему дети и подростки могут умирать до достижения 20-летнего возраста. Власов отметил, что такие случаи являются крайне редкими и, как правило, обусловлены врожденными аномалиями. Эти аномалии могут касаться состояния сосудов мозга и сердца, таких как расширения или аневризмы, а также нарушения проводимости сердца, которые зачастую остаются незамеченными до возникновения критических ситуаций.

Подчеркнув связь между интенсивными физическими нагрузками, такими как занятия спортом или физкультурой, и внезапной смертью, Власов указал на возможность остановки сердца или разрыва крупного сосуда в таких ситуациях.

Обнаружение подобных врожденных аномалий является сложной задачей для медицины, так как они часто не поддаются выявлению обычными обследованиями, и многие из них не могут быть успешно лечены или скорректированы.

Власов также отметил, что причиной внезапной смерти могут быть и приобретенные особенности в состоянии сосудов и органов, возникающие в результате перенесенных инфекций или других факторов.


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