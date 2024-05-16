Гладкие волосы – свежий хит весны: стрижки и прически, на которых можно применить модный тренд

Наверняка многие из вас мечтали о гладких волосах, которые смотрятся просто восхитительно. Вам невероятно повезло, поскольку этой весной и предстоящим летом гладкие волосы — это хит сезона. Из нашего материала вы почерпнете всю необходимую информацию об этом элегантном стиле.

Концепция

Название «гладкий» говорит само за себя, и это очень хорошо иллюстрирует, в чем заключается суть этого стиля. Волосы должны быть уложены очень стильно и минималистично, и все это в спартанской эстетике, но при этом с сохранением элегантности. Прически в элегантном стиле чаще всего прямо противоположны объему, пышности или текстуре. Волосы распущены и выглядят почти сюрреалистически гладкими, ухоженными и без секущихся кончиков, аккуратно подстриженными и уложенными.

Образ отличается строгой атмосферой – то есть он выглядит формальным, простым, сведенным к самому необходимому, наилучшим образом подчеркнутым. Но именно в этом и заключается его визуальная мощь.

Кому подойдет

Прямые и тонкие волосы особенно подходят для этого образа. Вьющиеся от природы волосы довольно самостоятельны и часто непослушны. не терпят ни порядка, ни минимализма. Если природа одарила вас пышными локонами, то для создания гладкого образа вам определенно понадобится утюжок.

В принципе, такая прическа подходит многим, однако стоит осторожно выбирать стиль обладательницам очень крупного круглого или квадратного лица. Также, это — дело вкуса, поскольку все зависит от ваших предпочтений.

Ниже представлены основные прически, которые гармонично сочетаются с гладким стилем.

Пучок

Это самая оптимальная и подходящая прическа, для которой подходят гладкие волосы. Она должна быть выполнена в минималистском стиле и безупречно уложена. Не должно быть свободных прядей, волосы распущены и гладко уложены на макушке посередине или внизу, без движения и динамики.

Соберите все волосы в хвостик, затем оберните вокруг его основания и закрепите заколками. Рекомендуется представительно обработать волосы стайлинговыми средствами, после завершения работы можно сбрызнуть прическу лаком.

Коса

Даже косе можно придать гладкий вид при условии, что волосы безупречно уложены на макушке и отполированы до блеска. В этой гладкой прическе действует принцип «чем меньше, тем лучше». Гладкие и шикарные косички – это совершенство, вы можете их сплести обычным способом, использовать французское плетение, рыбий хвост и другие техники.

Жидкий боб

Это совмещение трендов, поскольку боб сам по себе является одной из самых популярных причесок, и уже тем более гладкий вариант. Рекомендуется укладывать его с пробором по центру и делать ровный срез.

Мокрый пикси

Для оформления этой прически нужно всего лишь нанести гель для волос с мокрым эффектом. Можно уложить так называемые детские локоны, которые выглядят в стиле прекрасной эпохи (если, конечно, позволяет длина волос).

Полумокрый вид

эффекта можно добиться, нанеся пену или другое стайлинговое средство только на макушку, близко к линии роста волос, и используя расческу, чтобы распределить его на треть по всей длине волос. Волосы внизу остаются в сухом виде. Обычно такая прическа используется без пробора.

Влажный и гладкий

Идеальный вариант. Это завершенный мокрый образ с очень заниженным пробором по центру и великолепно зачесанными назад прядями. Можете не сомневаться, что вау-эффект вашему луку обеспечен.