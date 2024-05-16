Блант-боб с боковой челкой: секреты выбора модной стрижки

Стрижки боб и каре неподвластны времени, и с каждым новым днем вы можете находить обновленную современную версию модной прически. Сегодня вам предстоит узнать о новинке сезонов зима-весна-лето под названием блант-боб с боковой челкой. Что отличает эту стрижку, кому она подходит, какие бывают модели – ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашего материала.

Концепция

Прямой каре с боковой челкой характеризуется, как короткая или средняя стрижка с горизонтальным срезом. Благодаря прямому и отполированному периметру, эта модная стрижка создает иллюзию более густых волос и более здорового внешнего вида в целом. Это идеальная прическа, которую стоит попробовать в 2024 году, если вы хотите кардинальных перемен и гарантии успешного и великолепного результата.

Кому подходит

Одна из лучших особенностей стрижки блант-боб с боковой челкой заключается в том, что ее можно подстричь и уложить в соответствии с любой формой лица! Круглая, квадратная, ромбовидная, треугольная, овальная — все они могут гармонично сочетаться с этой шикарной прической. И все же, как всегда, овальное лицо смотрится лучше всего, поскольку овальные лица могут хорошо сочетаться практически с любой длиной, стилем и цветом волос.

Ниже представлены несколько самых привлекательных моделей прически блант-боб с боковой челкой.

Для волнистых волос

Если вы хотите придать кокетливый оттенок своему образу и в то же время придать своим волнистым волосам более здоровый вид, остановите свой выбор на этом эффектном и небрежном коротком каре с зачесанной набок челкой. Эта прическа придаст дополнительного объема, что идеально подойдет дамам с тонкими волосами. Вы можете уложить ее с помощью спрея для придания объема у корней и спрея с морской солью, чтобы придать прическе эффект легкой растрепанности.

Для прямых волос

У вас тонкие и прямые волосы? Немного освежите прическу и придайте ей движения с помощью эффектного, гладкого прямого каре с длинной боковой челкой.

Косая челка отлично подходит для круглой формы лица, поскольку она создает больше углов , выгодно подчеркивая линию подбородка и скулы.

Для женщин старше 50 лет

Прямое каре с косой челкой для женщины старше 50 лет может творить чудеса с ее волосами и внешностью. Многие зрелые женщины, как правило, сталкиваются с проблемами истончения волос. Но с помощью каре с ровным срезом вы можете сделать свои волосы более густыми. А добавление косой челки к этой прическе отлично подойдет для сокрытия морщин на лбу, благодаря чему вы будете выглядеть моложе.

В небрежном стиле

Это очень стильная прическа, которая подойдет не только для повседневной носки. Небрежный стиль сегодня практикуется и для торжественных выходов. Нанесите на волосы стайлинговое средство и уложите произвольно, так, как вам нравится, выбрав пробор посередине или сбоку.

Блант-боб с боковой челкой — это именно тот вариант, который однозначно будет выигрышным при любом цвете и текстуре волос. Прическа однозначно будет смотреться великолепно, и вы будете ловить на себе восхищенные взгляды окружающих.