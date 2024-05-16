Перепутали с очередным информатором – в Boeing принесли извинения за покушение на премьера Словакии

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16.05.2024, 11:33, Разное
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Глава службы внутренней безопасности компании Boeing Бо́рис Мендоза принёс извинения за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По его словам, «не в меру горячий парень» из числа его подчинённых перепутал главу правительства с авиаинженером, который хотел дать показания о качестве сборке самолётов. Выступая на пресс-конференции, представитель Boeing назвал произошедшее «чудовищным недоразумением».

– Как вы знаете, сейчас мы активно ищем для разговора некоторых людей, клеветников и негодяев, которые прячутся от нас в том числе и в Восточной Европе, – пояснил он. – Случилось то, что один наш сотрудник, не в меру горячий парень, несколько устал и по собственной инициативе начал стрелять.

Менеджер добавил, что его подчинённый не спал несколько дней. В какой-то момент у него случился срыв и он открыл огонь по первому человеку, подходящему под ориентировку, – по мужчине в костюме, который общается с журналистами.

– К несчастью, оказалось, что Роберт Фицо тоже носит костюмы и общается с журналистами. Мы глубоко сожалеем о произошедшем – семья Boeing компенсирует все неудобства господину премьер-министру и будет просить о его прощении, а также непременно найдёт того парня, которого искала, и тоже о нём позаботится, – заключил Мендоза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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