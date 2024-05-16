Гинеколог назвал неожиданные симптомы менопаузы

Вступление в период менопаузы для многих женщин сопровождается не только изменениями в гормональном балансе, но и рядом неожиданных симптомов, которые могут оказаться связанными с опорно-двигательным аппаратом. Гинеколог Мэри Клэр Хейвер рассказывает, что около 80% женщин сталкиваются с этими проблемами, воспринимая их как проявления общего недомогания.

Одним из таких симптомов являются трудности с подвижностью и суставные боли. Женщины с менопаузой часто описывают ощущение замороженного плеча, что мешает нормальному движению руки из-за боли и скованности.

Хейвер подчеркивает, что эти проблемы могут проявиться различными способами, включая ограничения в движении, неспособность выполнить повседневные задачи, такие как завязывание пуговицы или надевание бюстгальтера.

Кроме того, женщины в период менопаузы также могут столкнуться с когнитивными проблемами, такими как путаница в сознании, рассеянность и забывчивость, что может напоминать начало деменции.

Нарушения сна, патологический шум в ушах, головокружения и внезапные панические атаки также могут быть связаны с менопаузой, хотя обычно эти симптомы не ассоциируются с ней напрямую.