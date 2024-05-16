Мнение «аналитика»: О встрече ничтожнейшего из вассалов… Путина опять прокатили в Китае?

По сообщением крайне осведомленных источников, «ничтожнейший из китайских вассалов», переизбранный российский президент Владимир #Путин прибыл на ритуальный поклон к императору Поднебесной, товарищу Си.

Этот визит пришёлся на непростой период в отношениях с великим сюзереном, когда китайские банки стали массово отказывать российским внешнеторговым компаниям в элементарных финансовых транзакциях. Поэтому неприятности у Владимира Путина возникли сразу по прилёту. Тонкие знатоки этикета, китайцы устроили ему… совершенно не такую встречу, как недавним своим почётным гостям – немецкому канцлеру Олафу Шольцу и американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Всё, решительно всё, каждый штрих подчёркивали эту «унизительную» разницу. И красная ковровая дорожка перед трапом. И почётный караул вдоль неё. И кортеж представительских лимузинов. И даже эскорт мотоциклистов.

Даже слепому видно — вассал приехал припасть на колени. И его сразу начали прокатывать… на люксовом авто.

Совсем не так ведь, как было при «тёплом» и радостном приёме немца и американца, которым подали просто такси?

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