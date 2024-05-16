 

Мнение «аналитика»: О встрече ничтожнейшего из вассалов… Путина опять прокатили в Китае?

16.05.2024, 2:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По сообщением крайне осведомленных источников, «ничтожнейший из китайских вассалов», переизбранный российский президент Владимир #Путин прибыл на ритуальный поклон к императору Поднебесной, товарищу Си.

Этот визит пришёлся на непростой период в отношениях с великим сюзереном, когда китайские банки стали массово отказывать российским внешнеторговым компаниям в элементарных финансовых транзакциях. Поэтому неприятности у Владимира Путина возникли сразу по прилёту. Тонкие знатоки этикета, китайцы устроили ему… совершенно не такую встречу, как недавним своим почётным гостям – немецкому канцлеру Олафу Шольцу и американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Всё, решительно всё, каждый штрих подчёркивали эту «унизительную» разницу. И красная ковровая дорожка перед трапом. И почётный караул вдоль неё. И кортеж представительских лимузинов. И даже эскорт мотоциклистов.

Даже слепому видно — вассал приехал припасть на колени. И его сразу начали прокатывать… на люксовом авто.

Совсем не так ведь, как было при «тёплом» и радостном приёме немца и американца, которым подали просто такси?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Минералы, кислоты, витамины для питания волос: делаем рисовую воду по-корейски

16.05 / Базовые модные вещи на лето: незаменимые в жаркую погоду

16.05 / Модные легинсы весны: самые актуальные модели и те, которые стали антитрендом

16.05 / Джинсы с подворотами – неожиданный тренд сезона: высокий подкат и другие идеи

15.05 / Мнение: Не только в России снова 90-е

15.05 / Дерзкий боб-маллет и нежная микро-пикси: десять антивозрастных коротких стрижек для женщин 60 лет и старше

15.05 / Макияж губ с виниловым эффектом: создаем красивый бьюти-образ без особых усилий

15.05 / Мнение: Шоколадница и “Страна утраченной эмпатии”

15.05 / Клавикут до ключиц, шегги-боб и челка-занавеска: стрижки для тонких волос, которые придают объем и освежают лицо

15.05 / Чтобы не попасть впросак с покупками: проводим хроматический анализ, определяем свои цвета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика