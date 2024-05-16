Джинсы с подворотами – неожиданный тренд сезона: высокий подкат и другие идеи

Джинсы давно стали базовым предметом гардероба для многих людей. Однако со временем даже самая любимая пара джинс может наскучить. К счастью, есть множество способов придать джинсам новый интересный вид, не покупая новую одежду. Один из самых популярных на данный момент – джинсы с манжетами.

Подвороты снова в тренде: 4 причины, почему так

Начнем с главного. Подвернутые штанины – это возможность придать джинсам более ухоженный вид и избавиться от лишней длины без похода в ателье. Аккуратно подвернутый подол выглядит опрятно и стильно.

Вариантов подворотов великое множество. Это могут быть как идеально ровные одинарные или двойные манжеты, так и более небрежные, неряшливые подвороты. Масса возможностей для экспериментов, и любой выбранный вариант – это показатель индивидуальности модника.

Немаловажно и то, что подвороты отлично демонстрируют красивые детали джинсов – строчки, швы, а иногда и яркую подкладку. Модницы с удовольствием используют эту возможность, чтобы сделать акцент на изюминках своих любимых джинсов.

Ну и еще одна причина, почему подвороты вернулись в моду – они позволяют экспериментировать с длиной штанин, в зависимости от обуви и случая. Днем можно сделать аккуратные небольшие подвороты для туфель на каблуке, а вечером развернуть штанины, чтобы продемонстрировать кроссовки или ботильоны.

Классический подворот

Одинарные подвороты делают на джинсах подходящей длины – просто аккуратно загибают штанину на 2-5 см. Это придает опрятный завершенный вид.

Двойные подвороты уместны на слишком длинных джинсах. Сначала делают стандартный одинарный подворот, затем повторяют, загибая штанину поверх первого подворота. Так можно стильно укоротить штанины, не обрезая их.

Оба классических варианта просты в исполнении. Главное – следить за аккуратностью и ровностью сгибов, тогда подвороты будут выглядеть опрятно. Их можно делать на любых типах джинсов, главное, чтобы ткань не была слишком тонкой и плотно сидела на ноге.

Объемные манжеты

Мега-манжеты делают на просторных джинсах из плотной ткани. Для этого нужно сделать стандартную одинарную манжету, но увеличить ее размер до 10-15 см. Такая массивная манжета смотрится эффектно.

Летние манжеты – неаккуратные, с множеством неровных складок. Их делают на свободных джинсах, загибая штанину хаотично несколько раз. Такие манжеты открывают лодыжки, создавая легкий летний образ.

Объемные манжеты лучше всего смотрятся на просторных джинсах – мешковатых или с заниженной талией. Плотная джинсовая ткань позволит манжетам держать форму. Аккуратность здесь необязательна – наоборот, мятость только добавит им естественности.

Японские манжеты

Японские манжеты – очень эффектный способ придать джинсам индивидуальности. Их делают в несколько этапов.

Сначала на длинных джинсах создают аккуратный одинарный подворот. Его длина должна быть примерно 8-10 сантиметров. Это будет нижняя основная манжета. После этого прямо над ней, чуть выше строчки подола, делают вторую манжету. Она должна быть меньше по размеру – так, чтобы была видна нижняя более объемная складка.

Такое сочетание позволяет слегка укоротить слишком длинные джинсы и при этом продемонстрировать красивую строчку и край ткани на нижнем подвороте. Эффектная деталь.

Для японских манжет лучше всего подходят джинсы темных оттенков, чтобы контраст со строчкой был заметен. Старайтесь сделать оба подворота максимально аккуратно – тогда двойной эффект будет еще интереснее.

Манжеты, вывернутые наизнанку

Вывернутая наизнанку манжета – очень креативный способ сделать из джинсов необычный модный аксессуар.

Для начала аккуратно загибают штанину внутрь, выворачивая ее наизнанку. Загибают на длину примерно 8-12 сантиметров. Получается первый слой подворота, только скрытый внутри джинсов. После этого поверх невидимого внутреннего подворота делают второй – стандартный, видимый снаружи. Его длина может быть чуть меньше или равна первому слою.

Такое сочетание внутреннего и внешнего слоя создает интересный объемный эффект. Особенно это заметно на джинсах темных оттенков. Контраст ткани и ее изнаночной стороны смотрится необычно и стильно.

Манжеты на джинсах – универсальный способ придать вторую жизнь полюбившейся одежде. Подкатанные штанины помогут создать модный актуальный образ, подчеркнуть индивидуальность и разнообразить повседневные наряды. Просто выберите подходящий вам тип манжет и не бойтесь экспериментировать!