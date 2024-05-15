 

Мнение: Не только в России снова 90-е

15.05.2024, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Покушение на премьер-министра Словакии – это как минимум необычно. Что-то давно не было в Европе покушений на первых лиц государств, пусть даже таких потешных, как Словакия. Я вот только помню убийство Улофа Пальме, премьер-министра Швеции, да и то – где-то в лохматых 80-х. Его, кстати, так и не раскрыли, насколько я знаю. А после… Эх, в очередной раз хочется передать привет Катерине Шульман, которая в своих публичных выступлениях в “десятых” годах любила радостно провозглашать, что “мир становится значительно менее агрессивным”. Да-да, мы видим…

В покушении на Фицо, премьера Словакии, есть очень явная подоплека. Похоже, оно становится в один ряд… с подрывом “Северных потоков”: такая же из ряда вон выходящая агрессия, и, видимо, по тому же поводу: атака на тайный германо-российский альянс, причем – атака демонстративная, явно выраженная: “так будет с каждым, кто покусится…”

Фицо ведь с самого избрания повел себя нагло, не по-товарищески – если под “товарищами” понимать коллег – глав других стран ЕС. В открытую заявлял что-то в поддержку РФ, отказывался направлять оружие в поддержку Украины, пытался вообще вывести свою крохотную Словакию из дружного строя стран, осуждающих российскую агрессию. Словом, вел себя как Орбан – и возможно, где-то решили, что “второго Орбана” для ЕС – это перебор. Этак, мол, и вся мелочь пузатая начнет кто в лес, кто по дрова…

Хотя вслух – что это было, видимо, “дисциплинарное” покушение – никто не скажет. Три выстрела – в конечность, грудь и живот. Убили, наверно. Но спишут на местные разборки, как пить дать.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Дерзкий боб-маллет и нежная микро-пикси: десять антивозрастных коротких стрижек для женщин 60 лет и старше

15.05 / Макияж губ с виниловым эффектом: создаем красивый бьюти-образ без особых усилий

15.05 / Мнение: Шоколадница и “Страна утраченной эмпатии”

15.05 / Клавикут до ключиц, шегги-боб и челка-занавеска: стрижки для тонких волос, которые придают объем и освежают лицо

15.05 / Чтобы не попасть впросак с покупками: проводим хроматический анализ, определяем свои цвета

15.05 / Мнение: Западные банкиры держатся за Россию, и почему немцы не конфискуют российские активы

15.05 / В стиле пин-ап, с полукомбинезоном и в босоножках-слипонах: как и с чем носить кардиган, когда на улице переменчивая весенняя погода

15.05 / Весна – время привлечь к себе внимание: одежда с рюшами как эффектный тренд для теплых дней

15.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Покушение на Роберта Фицо

15.05 / Мнение: Автократии и демократии, западный критерий «демократичности» и дипломатические отношения России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика