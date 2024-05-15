Мнение: Не только в России снова 90-е

Покушение на премьер-министра Словакии – это как минимум необычно. Что-то давно не было в Европе покушений на первых лиц государств, пусть даже таких потешных, как Словакия. Я вот только помню убийство Улофа Пальме, премьер-министра Швеции, да и то – где-то в лохматых 80-х. Его, кстати, так и не раскрыли, насколько я знаю. А после… Эх, в очередной раз хочется передать привет Катерине Шульман, которая в своих публичных выступлениях в “десятых” годах любила радостно провозглашать, что “мир становится значительно менее агрессивным”. Да-да, мы видим…

В покушении на Фицо, премьера Словакии, есть очень явная подоплека. Похоже, оно становится в один ряд… с подрывом “Северных потоков”: такая же из ряда вон выходящая агрессия, и, видимо, по тому же поводу: атака на тайный германо-российский альянс, причем – атака демонстративная, явно выраженная: “так будет с каждым, кто покусится…”

Фицо ведь с самого избрания повел себя нагло, не по-товарищески – если под “товарищами” понимать коллег – глав других стран ЕС. В открытую заявлял что-то в поддержку РФ, отказывался направлять оружие в поддержку Украины, пытался вообще вывести свою крохотную Словакию из дружного строя стран, осуждающих российскую агрессию. Словом, вел себя как Орбан – и возможно, где-то решили, что “второго Орбана” для ЕС – это перебор. Этак, мол, и вся мелочь пузатая начнет кто в лес, кто по дрова…

Хотя вслух – что это было, видимо, “дисциплинарное” покушение – никто не скажет. Три выстрела – в конечность, грудь и живот. Убили, наверно. Но спишут на местные разборки, как пить дать.