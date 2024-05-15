Дерзкий боб-маллет и нежная микро-пикси: десять антивозрастных коротких стрижек для женщин 60 лет и старше

В любом возрасте женщины всегда хотят выглядеть привлекательно, стильно и молодо. Наверняка никто не станет спорить с тем, что в большей степени восприятие образа зависит от выбора прически. О том, как выбрать антивозрастные короткие стрижки из обилия разных моделей причесок для женщин 60 лет и старше, пойдет речь в нашей статье.

Пикси

Очень красивая, оригинальная, эффектная и креативная прическа, которая подойдет даме старшего возраста. Ее преимуществами являются практичность и универсальность, поскольку стрижка не требует длительного ухода и может использоваться для разных выходов. Такая прическа позволяет волосам оставаться здоровыми и красивыми, поскольку предполагает регулярное подрезание кончиков (не будет посеченных волосинок, которые портят внешний вид).

Бикси

Если вы морально не готовы коротко подстричься, но в то же время вас утомляет уход за длинными волосами, обратите внимание на прическу бикси, которая является отличным миксом пикси и боба. Выбрав эту модель, вы сможете подчеркнуть красоту черт лица и несколько спрятать небольшие его недостатки.

Это будет возможно за счет выбора длины челки, боковых прядей, затылочной зоны, макушки. Вы также можете выбрать по своему вкусу объем (оставить волос чуть больше или состричь в нужном месте).

Каре с удлинением

Моделирующая форму лица, с эффектом лифтинга, универсальная, практичная и очень стильная прическа — все это о стрижке каре с удлинением. Этот вид боба многие годы занимает лидирующие позиции в моде и имеет все предпосылки к тому, что так будет продолжаться и дальше.

Вы можете дополнить каре челкой или носить прическу с пробором (прямым или боковым). Челка прикроет морщинки на лбу, а удлиненные пряди у лица отвлекут внимание от морщинок на шее.

Укороченная пикси с челкой

Эта прическа привлечет внимание только ярких, смелых и энергичных женщин. Сама по себе она очень дерзкая и в то же время нежная и женственная. Пикси с челкой отлично смотрится в любом цвете. Седые волосы, которые, кстати, сейчас в тренде, будут выглядеть очень эффектно, благодаря серебристому блеску.

Укороченная пикси с челкой отлично стилизуется и однозначно поможет вам визуально сбросить несколько десятков лет. Блестящий выбор для тех, кто не любит проводить много времени перед зеркалом и мечтает всегда выглядеть эффектно.

Боб с тупым срезом

Это также очень красивая и практичная прическа, которая в этом сезоне по-прежнему остается трендовой (как и во всех предыдущих сезонах). Волосы всегда выглядят ухоженными, словно их не коснулся возраст, форма остается современной и устойчивой. Такая прическа однозначно будет удобной, поскольку в ней вы будете чувствовать себя комфортно, как на прогулке, так и на семейном празднике.

Микро-пикси

Это авангардная прическа, идеально подходящая для представительниц прекрасного пола старшего возраста. Ее преимуществом является практичность, поскольку она не требует тщательного ухода. Единственное, о чем вам надо помнить — это о регулярной коррекции, чтобы не была потеряна форма.

Очень удачная прическа, которая может выступать в качестве деловой и праздничной, повседневной и немного кокетливой.

Удлиненный пикси

Женственная стрижка, которую вы можете удачно подобрать по форме лица и своему стилю. Она отличается изысканностью, всегда выглядит потрясающе и не требует особого ухода. Очень выигрышный вариант для тех, кто мечтает выглядеть моложе своих лет и подчеркнуть красивые черты лица.

Каре с боковым пробором

Боб-каре долгие годы остается самой популярной прической для представительниц прекрасного пола всех возрастов. Боковой пробор помогает моделировать форму лица, максимально приближая ее к идеальной овальной. Стрижка обладает лифтинговым эффектом, и вы можете быть уверены в том, что с такой прической вы однозначно будете выглядеть моложе.

Французский боб

Любите экстравагантный стиль? Прическа французский боб станет для вас самым удачным выбором. Ее характеризует относительно короткая длина (приблизительно до мочки уха) и ровный срез (в том числе и челки). Выберите эту модель, чтобы чувствовать себя современной и модной и поражать окружающих своим отменным вкусом и изысканным стилем.

Боб-маллет

Если вы не любите стрижек с укороченной длиной на затылочной зоне головы, прическа боб-маллет для вас. Она ультрамодная и даже немного дерзкая, а также отвечает всем требованиям удачной стрижки для женщин старшего возраста (а именно, обладает моделирующим и лифтинговым эффектом, является практичной и универсальной).