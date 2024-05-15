Макияж губ с виниловым эффектом: создаем красивый бьюти-образ без особых усилий

Лето 2024 года – сезон тинтов для губ. Преимущество этих продуктов заключается в их стойкости, в отличие от традиционной помады. Цвет не откладывается снаружи, а пигменты проникают и окрашивают губы изнутри. Это означает, что они не требуют частой подкраски. После нанесения цвет остается неизменным в течение многих часов: идеальный выбор перед важным мероприятием.

Выбор формата

На рынке этот продукт завоевал популярность. Покупателям предлагается несколько вариантов на выбор среди недорогих и люксовых брендов, в зависимости от вкусов и потребностей. Среди наиболее распространенных – жидкая формула, которая наносится кистью: в этом случае нужно быть очень точным, потому что цвет насыщенный и плотный, он имеет тенденцию быстро сохнуть, и его желательно не наслаивать. Среди других доступных форматов есть и маркеры с тонким наконечником.

Выбор цвета

Когда дело доходит до оттенков, вы избалованы выбором: от нюдовых до оттенков красного и даже самых экстравагантных и эксцентричных цветов (оранжевый, черный, синий). Невозможно не найти то, что вы ищете в макияже.

Но все же весной и летом «тяжелые» цвета временно отменяются в пользу ярких, веселых, пастельных оттенков, напоминающих цветы. Очевидно, всегда побеждает личный вкус, возможно, в соответствии с собственной палитрой: подбор цвета помогает понять, какие нюансы лучше всего подходят губам, исходя из цвета лица, цвета волос, глаз. В целом цвета весны и лета 2024 года – коралловый, вишнево-красный, фуксия.

Выбор эффекта

Эффектов у тинта для губ может быть два: матовый или глянцевый. Все зависит от вашего вкуса.

В первом случае покрытие губ смотрится бархатистым. Усилить результат можно, очертив губы карандашом, возможно, на несколько тонов темнее, подчеркнув объем. Во втором – как будто вы нанесли блеск, но менее липкий, чем обычно, и более стойкий. Перед нанесением тинта рекомендуется нанести скраб: на гладких губах средство лучше распределяется и держится дольше. После того как вы удаляете макияж, необходимо увлажнить кожу бальзамом.

Если до недавнего времени самым популярным был матовый эффект, то сейчас в тренде «виниловые» губы. Очевидно, свою роль играет наступление теплого сезона: зимой идеален гипербархатистый матовый финиш, а вот весной и летом хочется чего-то более легкого и яркого.

В отличие от прежних блесков для губ, виниловые жидкие помады чрезвычайно комфортны на губах, не липнут и не оставляют следов. Цвет намного насыщеннее: даже тинты светлых нюдовых оттенков выделяются. Так что даже в этом случае длительный эффект гарантирован. Глянцевый эффект увеличивает объем губ, не утяжеляет их, а подчеркивает их игрой света и бликов.