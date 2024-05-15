Клавикут до ключиц, шегги-боб и челка-занавеска: стрижки для тонких волос, которые придают объем и освежают лицо

Стрижки средней длины сейчас актуальнее, чем когда-либо, потому что они самые универсальные и самые омолаживающие. Они придают образу текстуру и движение, больше подходя именно для тонких волос. Главное, подобрать для себя оптимальную модель, подходящую под форму и особенности лица.

Как придать волосам больше объема?

Чтобы придать объем, лучше всего всегда стричь и укладывать волосы слоями. Необходимо создать определенное масштабирование, но без чрезмерно коротких слоев, чтобы не получить обратный эффект – плоскую и скучную прическу. Хорошо с многослойными стрижками будут смотреться также волнистые или вьющиеся волосы, объем которых создает сам завиток.

Тонкие волосы имеют тенденцию прижиматься к голове, поскольку им не хватает естественной текстуры. Чтобы придать объем таким волосам, самое главное – использовать средства, наделяющие локоны густотой и определенной толщиной. Кроме того, нужно сушить волосы феном, низко нагнув голову, чтобы приподнять их от корней.

Тупой боб

Это элегантный и современный вариант классического боба, где прямые и четкие линии создают структурированный силуэт. Такая стрижка особенно выгодно подчеркивает текстуру и добавляет объем тонким волосам, благодаря стратегически выставленным наружу кончикам. Дополнительное измерение и динамику прическе придает тонкая волна, выполненная методом ломаного волоса, что делает образ более живым и игривым. Идеально подходит для тех, кто стремится к стильному, но в то же время непринужденному образу.

Клавикут до ключиц

Клавикут — это стрижка средней длины, доходящая до ключиц, которая подходит для всех типов лица. Ее можно адаптировать к тонким волосам, делая слои от середины к кончикам, чтобы придать большее ощущение объема.

Короткая стрижка “волк”

Этот короткий вариант стрижки “волк” идеально подходит для тонких и ослабленных волос. Благодаря особой технике выполнения он создает ощущение большей плотности.

Миди с мягкими слоями

Легкая текстурированная стрижка миди идеально подходит для тонких волос, потому что она добавляет движения и уменьшает вес. Так что волосы не прилипают к лицу. Ключевым элементом прически является длинная открытая челка.

Стрижка на волнистые волосы

Несмотря на то что волнистые волосы тонкие, они дают больше возможностей для причесок. Это потому, что они обладают собственным объемом и движением. Стрижка на средние волосы волнами всегда в тренде.

Лохматое каре

Эта стрижка делается на волосы средней длины до плеч, к которым добавлены градиентные слои, придающие объем и много текстуры. Конечно, при тонких волосах желательно удлинять слои, чтобы локоны не истончались.

Текстурированная стрижка лоб

Этот длинный боб включает в себя часть, которая придает волосам текстурированную отделку и создает большее ощущение объема. Дополняется полупрозрачной челкой, очень легкой, которая не уменьшает густоту волос и придает им законченность.

Стрижка с внутренними слоями

Один из способов придать объем тонким волосам — внутренние, или невидимые слои. Они едва заметны невооруженным глазом, но добавляют прическе много воздуха и текстуры.

Длинный боб

Это короткие волосы, отращенные до плеч. Им можно придать ощущение большего объема и движения, придав асимметричный скос сзади вперед. В этом случае передняя часть ниспадает почти до ключицы, а задняя закрывает затылок.

Шегги-боб

Хотя это не стрижка средней длины в самом традиционном понимании этой концепции, этот стиль можно адаптировать к тонким волосам. Для этого лучше всего делать длинные слои, придающие небольшую форму, с очень тонким передним изгибом.

Мягкая лохматость

Эта стрижка легко адаптируется под тонкие волосы. С более длинными и мягкими слоями и добавлением челки, которая создает ощущение объема сверху, вы будете выглядеть великолепно.

Стрижка с челкой-занавеской

Эта стрижка миди с челкой способствует большему ощущению объема волос. Этот эффект заметен, поскольку пряди, обрамляющие лоб, включены в сами волосы. Так прическе обеспечивается дополнительная густота.

Лохматая стрижка с длинными слоями

Этот вариант лохматой стрижки на длинные волосы миди подходит для тонких волос, поскольку создается длинными слоями. Именно поэтому вверху не так много объема и концы не так разряжены.

Стрижка “бабочка”

Эта миди-версия стрижки “бабочка” идеально подходит для придания объема тонким волосам. Ее извилистый силуэт, подчеркнутый передними слоями, создает ощущение движения, которого не хватает тонкому типу волос. Стрижка сопровождается тонкими слоями на концах для придания объема.

Длинный миди-боб

Волосы средней длины аккуратно убираются от челюсти, чтобы не потерять густоту и придать больше движения прямым локонам. Так они приподнимаются вверх и не прилипают, а эффектно освежают лицо. Найдите для себя подходящую стрижку и сияйте этой весной.