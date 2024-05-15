 

Чтобы не попасть впросак с покупками: проводим хроматический анализ, определяем свои цвета

15.05.2024, 22:15, Разное
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В теории хроматического анализа есть четыре основные категории, основанные на четырех временах года: весна, лето, осень и зима. Каждый сезон представляет собой набор цветов, гармонирующих с теплыми или холодными тонами кожи, волос и глаз. Давайте разберемся, какие цветовые решения в одежде подходят именно вам.

Цветотипы

Весна и осень ассоциируются с теплыми тонами. Весна включает в себя яркие и насыщенные цвета, а осень – землистые и насыщенные.

Лето и зима связаны с холодными тонами. Лету подходят пастельные и мягкие цвета, а зиме – яркие и контрастные.

Подтон кожи

Посмотрите на вены на внутреннем сгибе локтя или на запястье. Если на первый взгляд они кажутся зелеными, то у вас теплый подтон, если синими – холодный. Если вы заметили комбинацию этих двух оттенков, у вас нейтральный подтон. Обладателям нейтрального подтона подходит абсолютно все.

Еще подтон кожи можно определить по ювелирным изделиям. Серебряные украшения лучше всего сочетаются с холодными оттенками, а золото – с теплыми оттенками. Если оба металла вам идут одинаково, возможно, у вас нейтральный подтон.

Цвет волос и глаз

Естественный цвет ваших волос и глаз способствует созданию идеальной цветовой палитры. Люди со светлыми или рыжими волосами и светлыми глазами могут склоняться к весенним или осенним цветам. Темные волосы и яркие глаза предполагают склонность к летним или зимним цветам.

Непосредственный хроматический анализ

Используйте шали, шарфы или ткани разных цветов, которые есть у вас дома, чтобы проверить, насколько они гармонируют с вашей кожей. Просто поместите материал близко к лицу и наблюдайте, как он влияет на цвет кожи, глаз и волос.

Цвета, которые заставят вашу кожу сиять, минимизируют несовершенства и подчеркнут ваши черты лица – это то, что вам нужно. А вот неподходящие цвета, наоборот, придают коже уставший, нездоровый оттенок и подчеркивают недостатки.


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