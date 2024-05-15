В стиле пин-ап, с полукомбинезоном и в босоножках-слипонах: как и с чем носить кардиган, когда на улице переменчивая весенняя погода

Весенняя погода, как правило, отличается своей переменчивостью. То она теплая, то прохладная, поэтому часто не угадаешь, что надеть. Май не является исключением. В такую погоду для весеннего гардероба идеально подойдет кардиган. Расскажем, как его сочетать с легкой одеждой.

С чем носить пудровый кардиган

Когда на солнце тепло, а в тени еще прохладно, возьмите с собой легкий кардиган. С бледно-розовым оттенком отлично будет сочетаться любой предмет одежды любого цвета.

В стиле пин-ап

Платье в горошек дополните светло-желтым кардиганом, завязанным спереди. Завершите стиль пин-ап красными туфлями и солнцезащитными очками.

С длинной юбкой

Создайте комплект из длинной плиссированной юбки и вязаного кардигана на пуговицах. Широкий пояс интересно дополнит данный образ.

С длинным платьем

Кардиган красиво смотрится с ярким легким платьем макси. С голубым платьем эффектно будет сочетаться кардиган пудрового цвета.

С джинсовым платьем

В длинным джинсовым платьем можно создать элегантный наряд, если его надеть с пушистым кардиганом. Дополните образ замшевыми сапогами выше колен.

В повседневном стиле

Короткий темный кардиган и узорчатая юбка станут поистине французским нарядом. Более повседневным такой образ сделают мокасины или кеды. Не забудьте про солнцезащитные очки.

С кожаными брюками

Кардиган с пышными рукавами отлично подчеркнут кожаные брюки и короткий топ. Черная шляпа идеально впишется в образ.

Под джинсовую куртку

В прохладную весеннюю погоду в джинсовой рубашке ветер не страшен, если под нее надеть тонкий кардиган. Усложните образ, закатав вместе рукава рубашки и кардигана.

В романтическом стиле

С красивым кардиганом и вязаным топом будут романтично смотреться и обычные рваные джинсы с простыми шлепанцами. Как вариант, можете надеть прлукомбинезон и босоножки-слипоны.