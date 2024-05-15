 

В стиле пин-ап, с полукомбинезоном и в босоножках-слипонах: как и с чем носить кардиган, когда на улице переменчивая весенняя погода

15.05.2024, 21:10, Разное
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Весенняя погода, как правило, отличается своей переменчивостью. То она теплая, то прохладная, поэтому часто не угадаешь, что надеть. Май не является исключением. В такую погоду для весеннего гардероба идеально подойдет кардиган. Расскажем, как его сочетать с легкой одеждой.

С чем носить пудровый кардиган

Когда на солнце тепло, а в тени еще прохладно, возьмите с собой легкий кардиган. С бледно-розовым оттенком отлично будет сочетаться любой предмет одежды любого цвета.

В стиле пин-ап

Платье в горошек дополните светло-желтым кардиганом, завязанным спереди. Завершите стиль пин-ап красными туфлями и солнцезащитными очками.

С длинной юбкой

Создайте комплект из длинной плиссированной юбки и вязаного кардигана на пуговицах. Широкий пояс интересно дополнит данный образ.

С длинным платьем

Кардиган красиво смотрится с ярким легким платьем макси. С голубым платьем эффектно будет сочетаться кардиган пудрового цвета.

С джинсовым платьем

В длинным джинсовым платьем можно создать элегантный наряд, если его надеть с пушистым кардиганом. Дополните образ замшевыми сапогами выше колен.

В повседневном стиле

Короткий темный кардиган и узорчатая юбка станут поистине французским нарядом. Более повседневным такой образ сделают мокасины или кеды. Не забудьте про солнцезащитные очки.

С кожаными брюками

Кардиган с пышными рукавами отлично подчеркнут кожаные брюки и короткий топ. Черная шляпа идеально впишется в образ.

Под джинсовую куртку

В прохладную весеннюю погоду в джинсовой рубашке ветер не страшен, если под нее надеть тонкий кардиган. Усложните образ, закатав вместе рукава рубашки и кардигана.

В романтическом стиле

С красивым кардиганом и вязаным топом будут романтично смотреться и обычные рваные джинсы с простыми шлепанцами. Как вариант, можете надеть прлукомбинезон и босоножки-слипоны.


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