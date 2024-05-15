В стиле пин-ап, с полукомбинезоном и в босоножках-слипонах: как и с чем носить кардиган, когда на улице переменчивая весенняя погода
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Весенняя погода, как правило, отличается своей переменчивостью. То она теплая, то прохладная, поэтому часто не угадаешь, что надеть. Май не является исключением. В такую погоду для весеннего гардероба идеально подойдет кардиган. Расскажем, как его сочетать с легкой одеждой.
С чем носить пудровый кардиган
Когда на солнце тепло, а в тени еще прохладно, возьмите с собой легкий кардиган. С бледно-розовым оттенком отлично будет сочетаться любой предмет одежды любого цвета.
В стиле пин-ап
Платье в горошек дополните светло-желтым кардиганом, завязанным спереди. Завершите стиль пин-ап красными туфлями и солнцезащитными очками.
С длинной юбкой
Создайте комплект из длинной плиссированной юбки и вязаного кардигана на пуговицах. Широкий пояс интересно дополнит данный образ.
С длинным платьем
Кардиган красиво смотрится с ярким легким платьем макси. С голубым платьем эффектно будет сочетаться кардиган пудрового цвета.
С джинсовым платьем
В длинным джинсовым платьем можно создать элегантный наряд, если его надеть с пушистым кардиганом. Дополните образ замшевыми сапогами выше колен.
В повседневном стиле
Короткий темный кардиган и узорчатая юбка станут поистине французским нарядом. Более повседневным такой образ сделают мокасины или кеды. Не забудьте про солнцезащитные очки.
С кожаными брюками
Кардиган с пышными рукавами отлично подчеркнут кожаные брюки и короткий топ. Черная шляпа идеально впишется в образ.
Под джинсовую куртку
В прохладную весеннюю погоду в джинсовой рубашке ветер не страшен, если под нее надеть тонкий кардиган. Усложните образ, закатав вместе рукава рубашки и кардигана.
В романтическом стиле
С красивым кардиганом и вязаным топом будут романтично смотреться и обычные рваные джинсы с простыми шлепанцами. Как вариант, можете надеть прлукомбинезон и босоножки-слипоны.
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