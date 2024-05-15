Мнение: Автократии и демократии, западный критерий «демократичности» и дипломатические отношения России

1. Россия – это одновременно и демократическая, и автократическая страна, а автократия, или самодержавие, это вовсе не антипод демократии, а совершенно иное явление. Так считает блогер Павел Шипилин (ссылка):



Автократия с греческого — αὐτός (сам) + κρατέω (властвовать). По-русски — самодержавие. Первым русским царем, назвавшимся самодержцем, был Иван III, который после нескольких весьма знаковых событий начал именовать себя «Господарь и самодержец всея Руси». Напомню об этих событиях.

Во-первых, в годы его правления произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и ее превращение в центр единого Русского государства.

Во-вторых, в 1474 году тогда еще великий князь обвенчался в кремлевском Успенском соборе с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора Константина XI, погибшего в 1453 году при взятии Константинополя турками. Переговоры о женитьбе продолжались три года.

В-третьих и в самых, возможно, главных, в 1480 году после знаменитого Стояния на Угре Москва перестала платить дань Орде.

То есть Русь превратилась в крупное государство, символически ставшее духовным преемником великой и весьма авторитетной на протяжении всего Средневековья Ромейской империи. К тому же независимым. Что дало право Ивану III в сношениях с другими государями сочетать титул царя с титулом самодержца. Сиречь автократа.

Другими словами, автократия — это в переводе на современный язык ни что иное как суверенитет.

В мире всего несколько стран являются автократическими, и возглавляют этот список, конечно, Соединенные Штаты Америки. Кроме них в нем находятся Китай, Россия, Иран, Северная Корея, Куба.

Ни одна из стран Западной Европы автократическими (суверенными) не являются. Хотя бы потому, что исправно платят дань своему суверену — США. Явно — в виде доли ВВП за членство в НАТО, но есть и скрытые платежи.

Поэтому они безропотно, чисто по-вассальски, сносят все пакости, которые им чинит господин, от прослушки глав этих полностью зависимых государств до подрывов газопроводов. Посылали и посылают свои дружины в Югославию, Афганистан, Сирию, Ливию, Ирак, на Украину, потому что этого требует суверен. У него свои проблемы, нам неведомые, не холопское дело пытаться понять скрытые мотивы господина. Взывать к их здравому смыслу («Мы вас всех убьем», ваша экономика трещит по швам из-за антироссийских санкций и т.п.) бесполезно, потому что они выполняют приказ, а ослушники караются.

При этом внутреннее государственное устройство в суверенных странах может быть разным. Например, в США и России при всем кажущемся несходстве — демократии, в Китае власть принадлежит коммунистической партии, в Иране религиозным деятелям, в Северной Корее — клану Кимов. Но все они являются автократиями, а их президенты, генсеки, аятоллы — самодержцы. То есть главы независимых государств, принимающие самостоятельные решения и не платящие дани другим государствам.

Демократия же — это лишь способ приведения к власти тех или иных лидеров. Во Франции выбирают царя горы прямым всенародным голосованием, в Германии кулуарно. Для суверена, находящегося за океаном, разницы никакой — все равно ярлык на княжение они будут получать в Вашингтоне. Сами там, внизу, разбирайтесь, кто конкретно будет отстаивать интересы Соединенных Штатов в ваших смешных княжествах.

Таким образом, делить страны на автократии и демократии — все равно что смешивать теплое с мягким.

2. Блогер Историк-алкоголик пишет про Грузию (ссылка):



С Грузией интересно.

Принятие закона об «иноагентах» окажется «несовместимым с прогрессом Грузии на ее пути к ЕС», говорится в письме 12 министров иностранных дел стран Евросоюза к верховному дипломату ЕС Жозепу Боррелю.

США угрожают санкциями за «подрыв демократии в стране».

То есть в стране 20 лет, как произошла «цветная революция», «добро победило», выборы с тех пор прозрачные и общепризнанные, а стремление в НАТО и ЕС не ставится под сомнение, и вот легитимный и демократический парламент суверенной страны принимает закон, который не нравится Брюсселю и Вашингтону, поскольку ограничивает внешнее влияние, и всё – Грузия сразу перестаёт быть демократической страной, получает угрозы.

Выходит, вопрос не в стандартах демократии и даже не в евро-атлантической ориентации страны, а просто в дисциплине: подчиняешься указаниям из Вашингтона и Брюсселя – демократическое государство, не подчиняешься – перестаешь быть таковым, получаешь санкции.

И это, получается, вообще единственный критерий демократичности.

3. На Руксперте вышла статья «Дипломатические отношения России», в которой перечислены страны мира, даты установления дипломатических отношений с ними, указаны текущие послы России в этих странах, действующие посольства и консульства. Вот скриншот из начала статьи:

Как видно по списку в статье, с подавляющим большинством стран мира Россия сохраняет рабочие отношения, несмотря на все козни Запада, пытающегося поставить нас в «международную изоляцию».

Кстати, характерный факт. Антиизральские митинги и протесты вспыхивают повсеместно, тогда как антироссийских — нет, если не считать малолюдные перформансы выходцев из соседней с нами страны, в которых местные жители не участвуют.