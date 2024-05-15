Делаем акцент одновременно на глаза и губы: макияж в стиле вамп и его особенности

Наряду с трендом «жена мафиози» зарождается и другой тренд – женщины-вамп. Уже появился макияж, позволяющий создать чувственный и соблазнительный образ. Разбираемся, в чем заключаются ключевые особенности мейк-апа в вампирском стиле, а также рассматриваем примеры с фото.

Концепция Vamp Beauty

Что именно стоит за новомодной тенденцией Vamp Beauty? Очевидно, что происходит от слова „вампиры“, то есть речь идет о женщинах-вампах. Это образ, который изначально был определен классическими гендерными стереотипами.

Но с этим покончено: в 2024 году произойдет переосмысление, а от негативной коннотации не останется и следа. На данный момент Vamp Beauty описывает чувственный, гламурный, но прежде всего уверенный в себе образ красавицы.

Для каких случаев подходит

Для образа Vamp Beauty характерны дымчатые глаза и кроваво-красные губы. В основном используются темные оттенки. Главное внимание уделяется глазам и губам, поэтому лучше всего не наносить румяна.

Конечно, дымчатые глаза не совсем подходят для повседневного образа, зато подходят для вечернего лука. В повседневной жизни мы вместо этого делаем ставку на легкие румяна, красиво накрашенные ресницы и красную глянцевую помаду. Кстати, вы также можете придать своим губам вид омбре с помощью черного карандаша для губ, который придаст этой тенденции безумно красивый вид.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что макияж Vamp Beauty в принципе универсален, он подходит как для дневных, так и для вечерних образов. Только для дневных образов нужно чуть меньше косметики. Можно сделать акцент только на губах, избежав макияжа глаз.

Либо же чуть подкрасить глаза, но не использовать слишком яркую губную помаду. В целом же предполагается создание образа чувственной, но недостижимой роковой красотки.

Как сделать макияж в стиле вамп

Как создать красивый и эксцентричный образ женщины-вамп? Все очень просто.

Первый шаг – очистить и увлажнить кожу. Ваша кожа поблагодарит вас позже, потому что образ-вамп требует обилия косметики.

После ухаживающих процедур замаскируйте все недостатки с помощью консилера и нанесите тональный крем. Выбирайте самые светлые оттенки тонального крема, потому что женщина-вамп необычайно бледная, что делает ее большие глаза и чувственные яркие губы еще более заметными.

Ваши брови должны выглядеть естественно, но ухоженно. Обязательно выбирайте карандаш для бровей, который немного темнее вашего цвета волос.

Затем нанесите темные тени для век и черную подводку на верхние и нижние веки. Нанесите два-три слоя туши на длинные, густые ресницы, и взгляд станет глубоким и загадочным. У вас должен получиться такой взгляд как был у Клеопатры или Кармен (главной героини оперы “Кармен”).

Что касается губ, используйте ярко-красную или темно-вишневую помаду (это цвет, который в черно-белых фильмах выглядел почти черным) и красный (или бордовый) карандаш для губ. Губы и глаза являются визуальными центрами этого образа, поэтому они должны одинаково выделяться на бледном лице, создавая впечатление чего-то рокового, таинственного и мистического. Должно казаться, что в глазах и губах скрыта какая-то неразрешимая тайна.