Врач Соломатина: пожилым людям нужно ограничить потребление фруктов

В пожилом возрасте важно контролировать употребление фруктов, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем, включая ожирение и сахарный диабет. Диетолог Елена Соломатина отмечает, что фруктоза и клетчатка, содержащиеся в них, могут оказывать негативное влияние на организм.

Избыточное потребление фруктов может привести к ожирению печени и аллергическим реакциям, особенно на красные фрукты. Поэтому важно соблюдать умеренность в их потреблении. По мнению специалистов, в пожилом возрасте рекомендуется употреблять не более двух фруктов в день, один в первой половине дня и второй после обеда. Эта рекомендация соответствует общей дневной норме потребления фруктов, которая составляет около 400 граммов, разделенных на пять порций, с учетом соков и сухофруктов.

Врач-диетолог Василиса Пономарева подчеркивает важность включения в рацион пожилых людей фруктов, богатых питательными веществами и антиоксидантами, таких как яблоки, бананы, авокадо, груши и ягоды.

Яблоки содержат клетчатку и витамин C, бананы богаты калием и витамином B6, авокадо содержит здоровые жиры и калий, груши содержат клетчатку и антиоксиданты, а ягоды богаты антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему.

Сбалансированный рацион с разнообразными видами фруктов играет ключевую роль в обеспечении полноценного питания и получении всех необходимых питательных веществ.