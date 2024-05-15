Биолог Лялина: шпинат способен предотвратить рак и болезни сердца

Ирина Лялина, старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, подчеркивает важность шпината в профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Этот листовой овощ обогащает организм клетчаткой, витаминами К, А и С, а также минералами, включая железо, калий и фолиевую кислоту. Кроме того, шпинат улучшает состояние кожи, поддерживает здоровье костей и помогает контролировать артериальное давление.

Другие овощи, подобные шпинату, также обладают ценными свойствами. Листовая капуста, например, содержит витамины и минералы, включая клетчатку и фолиевую кислоту, а также антиоксиданты, способствующие общему здоровью.

Брокколи, еще один представитель семейства капустных, богат витаминами К и С, клетчаткой и фолиевой кислотой. Его антиоксидантные свойства помогают снизить риск рака и других заболеваний.

Спаржа, также обогащенная витаминами и минералами, представляет собой отличный выбор для поддержания общего здоровья и профилактики заболеваний.

Листовые зеленые овощи, такие как руккола, мангольд и петрушка, также являются ценным источником витаминов и минералов, а также антиоксидантов, способствующих укреплению иммунной системы и защите организма от различных заболеваний.