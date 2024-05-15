 

Биолог Лялина: шпинат способен предотвратить рак и болезни сердца

15.05.2024, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ирина Лялина, старший преподаватель кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, подчеркивает важность шпината в профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Этот листовой овощ обогащает организм клетчаткой, витаминами К, А и С, а также минералами, включая железо, калий и фолиевую кислоту. Кроме того, шпинат улучшает состояние кожи, поддерживает здоровье костей и помогает контролировать артериальное давление.

Другие овощи, подобные шпинату, также обладают ценными свойствами. Листовая капуста, например, содержит витамины и минералы, включая клетчатку и фолиевую кислоту, а также антиоксиданты, способствующие общему здоровью.

Брокколи, еще один представитель семейства капустных, богат витаминами К и С, клетчаткой и фолиевой кислотой. Его антиоксидантные свойства помогают снизить риск рака и других заболеваний.

Спаржа, также обогащенная витаминами и минералами, представляет собой отличный выбор для поддержания общего здоровья и профилактики заболеваний.

Листовые зеленые овощи, такие как руккола, мангольд и петрушка, также являются ценным источником витаминов и минералов, а также антиоксидантов, способствующих укреплению иммунной системы и защите организма от различных заболеваний.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Покушение на Роберта Фицо

15.05 / Мнение: Автократии и демократии, западный критерий «демократичности» и дипломатические отношения России

15.05 / Уличная мода весны: самые модные юбки сезона для создания повседневных образов

15.05 / Делаем акцент одновременно на глаза и губы: макияж в стиле вамп и его особенности

15.05 / Врач Соломатина: пожилым людям нужно ограничить потребление фруктов

15.05 / Из-за критики в сети создатели «Ромео и Джульетты» решили снимать ремейк «Хищника» с теми же актёрами

15.05 / «Техасские волосы» станут главным трендом весны: особенности самой модной прически сезона и ухода за ней

15.05 / Модные стрижки весны: лучшие тренды на разную длину волос для женщин с овальным лицом

15.05 / Apple поставит в iPhone 2025 года четыре камеры с разрешением 48 Мп

15.05 / Волосы средней длины – самый модный выбор весны: тренды и секреты выбора прически

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика