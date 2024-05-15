«Техасские волосы» станут главным трендом весны: особенности самой модной прически сезона и ухода за ней

Весной 2022 года в моде будут объемные прически в стиле «техасские волосы». Это возвращение к трендам 70-х и 80-х годов, когда для создания объема использовали бигуди или фен. Высокий начес был отличительной чертой причесок того времени.

«Техасские волосы» вдохновлены эстетикой южных штатов, таких как Луизиана, Теннесси, Джорджия и Алабама, где ковбойский стиль является доминирующим. Самая известная укладка в этом стиле — это пшеничные локоны средней длины, слегка небрежные, с прикорневым объемом.

Часто такую прическу дополняют шляпой. Это полная противоположность минималистичным и аккуратным прическам в стиле clean girl, которые были популярны последние несколько лет.

«Техасская прическа» Долли Партон

Долли Партон, американская киноактриса и певица, икона кантри-музыки, создала свой фирменный образ с «техасской прической», соответствующей эстетике американских южных штатов, типичной для родео-культуры. Ключевым моментом здесь является пышная грива, высокая макушка и длинная волнистая челка, красиво уложенная набок при помощи фена.

Ретро-образ Майли Сайрус

В настоящее время повышенный интерес к «техасским волосам» вызвали две влиятельные фигуры в мире знаменитостей. Одна из них — Майли Сайрус — американская певица и актриса. С прической в стиле 70-х годов, где волосы полностью подняты кверху, она была замечена на вручении премии «Грэмми». Это настоящее ретро с изысканным оттенком. Создается впечатление легкого ветерка, колышущего локоны. Характерным является большой объем на макушке. А более светлые короткие пряди сверху делают прическу стильной.

Прическа Бейонсе в стиле родео

Другая видная фигура в шоу-бизнесе, американская певица Бейонсе, также обратилась к ковбойской эстетике. Зрители увидели ее на выступлении на Super Bowl с роскошной объемной укладкой на длинных волосах, с косым пробором и с большими локонами.

В Сети можно найти снимок, где Бейонсе также предстает с «техасской прической», но уже с волосами пепельного оттенка и с более плотными, более спокойными прядями. Такой цвет волос контрастирует с ярко-красной шляпой в ковбойском стиле и одеждой в стиле тотал-лук, что делает образ исполнительницы выразительным и дерзким.

Это еще один вариант переосмысления прически «техасские волосы», используемый Бейонсе, который приближен к современной эстетике и отличается небрежно уложенными прядями и пробором посередине.

Безусловно, появление Майли Сайрус и Бейонсе в медийном пространстве с прической «техасские волосы» этой весной не останется незамеченным, и у них появится масса подражателей.

Укороченный вариант у Гленн Клоуз

На одну из кинематографических премий Гленн Клоуз, американская актриса, продюсер и певица, пришла с прической в стиле родео на коротких волосах, которым она оставила естественный вид.

Как создать прическу

Стилисты рекомендуют: используйте круглую щетку, чтобы высушить волосы феном до получения гладких локонов с объемом на макушке, применяйте мусс у корней и крем для укладки. Когда волосы высохнут на 90%, накрутите волосы на большие бигуди на липучках спереди назад, начиная от центра и продвигаясь к бокам. Досушите феном. Если у вас тонкие волосы, вам понадобится больше средств для придания нужной высоты волосам.

Эксперты призывают женщин, которые хотят последовать этому тренду, следить за тем, чтобы укладка не получилась официальной и не прибавила возраста. Нужно, чтобы пряди были мягкими и несколько небрежными, динамичными.

Как отмечают эксперты, и с длинными, и с короткими прядями, делая «техасскую прическу», не нужно следовать тренду буквально, взбивая волосы до необычайной высоты. Нужно сдерживать себя, помня о том, что вы находитесь не на подмостках в свете софитов, а ходите по земле.