Apple поставит в iPhone 2025 года четыре камеры с разрешением 48 Мп

Известный источник информации Revengus поделился дорожной картой Apple, раскрывающей планы компании до 2028 года. Согласно этому документу, начиная с 2023 года, Apple планирует значительные изменения в линейке iPhone уже в следующем году. Так, в 2025 году ожидается выпуск iPhone SE 4, что подтверждается ранними утечками и слухами.

Кроме того, документ указывает на улучшения в камере старших моделей iPhone Pro, снабженных тремя модулями на 48 Мп и даже фронтальной камерой с оптической стабилизацией и разрешением 48 Мп. Кроме того, смартфонам приписывают 12 ГБ оперативной памяти. К 2026 году Apple планирует представить складные iPhone с экранами 6 и 8 дюймов. Также в этом году ожидается выпуск MacBook 14 и 16, iPad Air и iPad mini с OLED-дисплеями, а также более доступной версии гарнитуры виртуальной реальности.

В период с 2027 по 2028 годы Apple намерена выпустить очки дополненной реальности и складной iPad с экраном 20 дюймов.

Несмотря на то, что информация из дорожной карты может быть изменена компанией, как это уже случалось в прошлом, она предоставляет интересные предположения о будущих продуктах Apple.