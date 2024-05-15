 

Перепутал лексическое значение слов – на всероссийских соревнованиях школьник из Дагестана «отжал» сотню гаджетов

15.05.2024, 17:33, Разное
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Минобрнауки Республики Дагестан извинилось за поведение 12-летнего Алана из Дербента – юноша на всероссийских соревнованиях по сдаче нормативов ГТО в Перми отобрал порядка сотни мобильных телефонов, планшетов и других устройств у сверстников из регионов страны.

Тренер Алана, и по совместительству преподаватель физкультуры, невнимательно прочёл правила соревнований и дал ошибочные наставления подопечному.

– На информационном стенде было немного неразборчиво написано, что необходимо сто раз отжаться от пола, последние буквы затёрлись. Из-за этого Малхазу Джиоевичу показалось, что нужно отжать, то есть отобрать, если перевести с молодёжного сленга. Педагогу показалось, что это упражнение, а ребёнок беспрекословно исполнял указания наставника, – прокомментировал инцидент замминистра Аюб Зангиев.

Дагестанская делегация извинилась за «допущенную оплошность» – большинство гаджетов уже вернулись их владельцам, местонахождение ещё около 20 устройств устанавливается правоохранительными органами. Алан и его тренер по неосторожности успели реализовать их в интернете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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