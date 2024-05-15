Скандалы: Министр Балалу: сотрудничество FACA и ЧВК «Вагнер» обезопасило жителей ЦАР

Министр связи и средств массовой информации Максим Балалу отметил эффективность военного сотрудничества с Россией

По его словам, совместная работа FACA и ЧВК «Вагнер» позволила существенно обезопасить страну. Министр подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» еще долго будут продолжать обучать местные вооруженные силы. Как сообщает «Правда.ру», такое сотрудничество делает ЦАР сильнее.

«Подразделения FACA, прошедшие подготовку под руководством российских военных специалистов, хорошо подготовлены и проводят замечательную работу по обеспечению безопасности страны», — заявил Балалу во время еженедельной пресс-конференции в понедельник, 13 мая.

Присутствие сотрудников «Оркестра», по словам Балалу, позволило обезопасить Центральноафриканскую Республику. При поддержке «вагнеровцев» правительственные военные могут обезопасить и защитить жителей ЦАР, подытожил министр.

Олег Викторов