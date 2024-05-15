Мнение «аналитика»: О покушении на мини-Путина… Кому выгодно?

Новость-молния с пометкой «беспрецедентно». Совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Неизвестный выстрелил в него несколько раз после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова. По предварительным данным, глава словацкого кабинета министров получил ранения в грудь, живот и руку. Всего прозвучало до пяти выстрелов.

По данным словацких изданий, перед тем, как выстрелить, злоумышленник крикнул «Робо, иди сюда». Состояние Фицо оценивают как крайне тяжелое. Премьера отправили на вертолете в больницу города Банска-Бистрица, расположенного вблизи Гандловы. Вместе с тем ряд СМИ со ссылкой на её представителя говорят, что политик был в сознании, когда его доставили в больницу, его жизненные функции стабилизированы.

Стрелка задержали. Его мотивы и прочие обстоятельства выясняются. Но нельзя не обратить внимания на то, что Роберт Фицо известен своими призывами к миру и нежеланием разгонять маховик «украинского кризиса». Многие считали его из-за этого слишком «пропутинским», хотя он и не стал полностью отказываться от военного сотрудничества Словакии с Украиной.

Вот что непопулярного и вызывавшего неприкрытую злость Киева говорил Роберт Фицо в разное время:

▪️Конфликт между РФ и Украиной начался с разгула украинских неонацистов.

▪️Вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны.

▪️Думали, что если дать Украине миллиарды денег и оружия, то #Украина принесёт на тарелке израненного русского медведя? Не будет этого. Никогда не будет этого”

▪️Для России нападение украинских фашистов на русское население в 2014 году было тем же самым, что сейчас для НАТО нападение ХАМАС на Израиль.

▪️Мирный план Владимира Зеленского по Украине нереалистичен, договариваться должны #Россия и #США.

Покушений на европейских политиков не было едва ли не с конца 1980-х, когда был убит шведский премьер Улоф Пальме. И хотя стрелок, судя по первым данным, «местный», а не заезжий…

…казалось бы, причём тут Украина?

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