Ногти весны 2024: 10 маникюров, которые будут на пике моды и летом

Весна 2024 года принесла нам такие яркие и самобытные тренды, которые долго не потеряют актуальности. И нет сомнений в том, что свои лидирующие позиции они удержат еще и летом. Рассматриваем варианты трендовых маникюров.

В стиле минимализм

Телесная основа с черными акцентами – это тот случай, когда можно сказать, что все гениальное просто. Бежевая или прозрачная основа плюс черный лак создают потрясающий эффект.

С жемчужным эффектом

Это одна из вариаций французского маникюра, которая вошла в моду еще в феврале. Этот вариант хорош тем, что придает любому образу роскоши, гламура и изысканности. Маникюр легко воспроизвести в домашних условиях даже новичкам. Нужно лишь иметь под рукой светлый перламутровый лак.

Серые ногти

Если вам нравится тренд на простоту, сдержанность, минимализм, тогда отдавайте предпочтение однотонному покрытию нейтральных оттенков. Например, серые ногти отлично дополнят любой офисный лук.

Шоколадно-коричневые

Если у вас длинные красивые ногти, то почему бы не привлечь к ним внимание с помощью маникюра в насыщенных шоколадных оттенках? Отдавайте предпочтение глянцевому, а не матовому покрытию. Так нейл-арт будет выглядеть наряднее.

С блестками

Если вы используете лак одного цвета, то маникюр может показаться вам скучноватым. В таком случае добавьте немного блесток: серебристых или золотистых по желанию. Только не переусердствуйте с глиттером: помните, что в моде по-прежнему минимализм.

В землистых тонах

В контексте одного маникюра можно смешать сразу несколько цветов. Трендовый вариант – это нейл-арт в землистых тонах. Такой маникюр получается красивым, но неброским и не вызывающим. Идеальный вариант как для повседневных образов.

Французский металлик

Речь идет о сочетании френча с окантовкой лаком оттенка металлик. Этот дизайн как нельзя лучше впишется в праздничный образ, подойдет для посещения светского мероприятия или просто дружеской вечеринки.

Френч с глиттером

Еще один удачный вариант маникюра, который подходит для выхода в свет. Сделать его очень просто. Для начала оформите ногти дизайном френча в классической версии. А затем на кончики, где окантовка, нанесите немного глиттера.

В розовых тонах

Хотя тренд на барбикор постепенно теряет свою актуальность, однако нельзя сказать, что он совсем вышел из моды. Розовый цвет по-прежнему уместен как в одежде, так и в маникюре.

С сердечками

Если в вашем сердце живет любовь, тогда нарисуйте на ногтях милые сердечки. Для удобства можете воспользоваться трафаретом.