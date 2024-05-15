Многослойный боб – хит весны и лучший вариант для дам 50+: как подобрать идеальную стрижку

Вечная классика, не имеющая возраста и практически не ограничивающая творческий потенциал, — это однозначно прическа боб. Неподвластная времени элегантность и замечательная универсальность этой стрижки с каждым годом завоевывают все больше внимания и заставляют нас ею восхищаться. Трендом нынешней весны является многослойный боб, который идеально подходит дамам за 50. Вот рекомендации по выбору прически.

Приоритетный выбор

Почему многие женщины старшего возраста предпочитают именно эту прическу? Волосы уже требуют немного большего внимания. В жизни женщины менопауза начинается именно в этом возрасте. Тело и психика должны постепенно адаптироваться к гормональным изменениям и прийти в равновесие. Одно ясно: волосы меняются. В 50 лет они уже начинают становиться немного тоньше и суше. В некоторых случаях могут даже образоваться проплешины. И здесь однозначно поможет подходящая прическа.

Не зря многоуровневый боб считается одной из самых популярных причесок для женщин от 50 лет и старше. Все потому, что в зависимости от типа волос и формы лица, вы можете выбрать оптимальную длину и форму. Всегда необходимо одно важное условие – положиться на хорошего профессионала и заранее спокойно все обсудить.

Какая форма лица подходит

Многоуровневый боб подходит любой форме лица, поэтому здесь нет особых адресных рекомендаций. Достаточно только выбрать правильную прическу, и вы наверняка останетесь довольны своим внешним преображением. Так, например, круглое лицо выглядит намного лучше с многоуровневым лонг-бобом или более короткой многоуровневой стрижкой с челкой-занавеской.

Они визуально удлинят лицо и придадут ему больше визуальной гармонии. С другой стороны, для удлиненных лиц лучше смотрятся более короткие варианты боба (например, французский). Они визуально укорачивают лицо и обеспечивают желаемый визуальный баланс. Длинная челка-занавес идеально сочетается с круглым лицом или лицом в форме сердца.

Выбор длины

Выбор правильной многослойной прически боб – это больше вопрос подходящей длины. По мнению опытных парикмахеров, идеальная длина локонов должна составлять около 40 сантиметров (имеется в виду длина от корней до кончиков) и находится между подбородком и плечами.

Конечно, в зависимости от состояния волос у каждой женщины это может выглядеть по-разному. Если у вас более густые и блестящие волосы даже в 50 лет, вы можете спокойно продолжать носить их более длинными и чувствовать себя с ними комфортно.

Для тонких волос

Тонкие волосы – это, как правило, обычное явление для женщин от 50 лет и старше. К сожалению, если сделать прическу боб со слишком лаконичными ступенями, волосы могут выглядеть еще тоньше и более прямыми. Здесь уместны сдержанные и легкие прически боб. Они не лишают волосы объема, а придают еще больше и делают их более гладкими. Скорее всего, рекомендуются тонкие прически-каре с удлинением к лицу. Они хорошо смотрятся визуально и скрывают непопулярные морщины. Удлиненный пикси-боб также хорошо смотрится на тонких волосах.

Для густых волос

Если вы одна из тех счастливчиков, которым повезло иметь густые волосы даже в возрасте от 50 лет, вы можете позволить себе гораздо больше, когда дело доходит до многоуровневых причесок. Эта стрижка – отличный способ придать вашим прядям больше легкости. Без челки густые волосы обычно выглядят очень густыми, а во многих случаях даже слишком густыми и комковатыми.

Подходящая многоуровневая стрижка боб превратит их в привлекательную прическу, которая придаст им более молодой и игривый вид. Многоуровневая прическа микси – идеальный выбор и для женщин, носящих очки