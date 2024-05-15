 

Минкульт разыграет квартиру и автомобиль среди хейтеров иноагентов

15.05.2024, 15:33, Разное
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На официальном сайте министерства культуры РФ появилось положение о проведении конкурса среди пользователей соцсетей.

В публикации уточняется, что участникам необходимо оставлять негативные комментарии под постами лиц, признанных Минюстом иностранными агентами. Для участия в конкурсе комментарий обязательно должен соответствовать нескольким условиям:

1) быть написанным в разрешённом в РФ мессенджере или социальной сети;
2) содержать осуждение позиции иностранного агента; 3) показывать несостоятельность и противоречивость тезисов, излагаемых иностранным агентом;
4) должен быть написан участником самостоятельно без использования искусственного интеллекта и текстовых картинок (мемов).

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте Минкульта, после чего заполнить специальную форму, где надо указать список иностранных агентов, под постами которых будут оставляться комментарии, а также содержание постов. После одобрения заявки необходимо в срок до 1 июня 2024 года отправить ссылку на сообщение в профильный раздел на сайте. Итоги творческого конкурса подведут специалисты Института развития интернета. Победители примут участие в лотерее и получат свой приз – квартиру или автомобиль отечественного производства.

Призовой фонд конкурса составил 50 млн рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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