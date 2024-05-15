Минкульт разыграет квартиру и автомобиль среди хейтеров иноагентов

На официальном сайте министерства культуры РФ появилось положение о проведении конкурса среди пользователей соцсетей.

В публикации уточняется, что участникам необходимо оставлять негативные комментарии под постами лиц, признанных Минюстом иностранными агентами. Для участия в конкурсе комментарий обязательно должен соответствовать нескольким условиям:

1) быть написанным в разрешённом в РФ мессенджере или социальной сети;

2) содержать осуждение позиции иностранного агента; 3) показывать несостоятельность и противоречивость тезисов, излагаемых иностранным агентом;

4) должен быть написан участником самостоятельно без использования искусственного интеллекта и текстовых картинок (мемов).

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте Минкульта, после чего заполнить специальную форму, где надо указать список иностранных агентов, под постами которых будут оставляться комментарии, а также содержание постов. После одобрения заявки необходимо в срок до 1 июня 2024 года отправить ссылку на сообщение в профильный раздел на сайте. Итоги творческого конкурса подведут специалисты Института развития интернета. Победители примут участие в лотерее и получат свой приз – квартиру или автомобиль отечественного производства.

Призовой фонд конкурса составил 50 млн рублей.

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