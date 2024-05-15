Самые омолаживающие стрижки весны для женщин за 55: трендовые варианты на разную длину волос

Весной особенно хочется выглядеть красивой и молодой, и это в природе любой представительницы прекрасного пола. И если вам за 55, в этом можно найти только лишь плюсы, поскольку зрелая красота достойна всяческого восхищения. Обратите внимание на представленные ниже омолаживающие трендовые прически этого года и выберите для себя лучшую.

Шегги

Эта прическа снова на пути к доминированию в этом сезоне. И в текущем году больше всего бросаются в глаза вьющиеся локоны. Хотите узнать хорошие новости? Это отличная стрижка средней длины для женщины в возрасте 50 лет и старше! При хорошо выраженном градиенте стрижку можно сделать, чтобы убрать утяжеление со слишком густых волос или, наоборот, сделать тонкие волосы более объемными.

Короткая коническая стрижка пикси для тонких волос

Несомненно, стрижка пикси – одна из самых омолаживающих причесок для зрелых женщин, которые хотят добавить немного бодрости своему стилю. Ваши волосы с возрастом редеют? В этом случае выбирайте короткую стрижку с градиентом, чтобы создать иллюзию глубины и густоты. Челка также является хорошей идеей, чтобы скрыть морщины на лице лучше, чем ботокс.

Длинная многослойная стрижка с седыми волосами

Кто сказал, что седые волосы – это некрасиво? Эта длинная градиентная стрижка доказывает обратное.

Если у вас густые волосы и вы хотите сохранить их шикарную длину, выберите эту стрижку на 2024 год для женщин старше пятидесяти пяти лет. Пушистая челка помогает подтянуть лицо и отлично подходит тем, кто носит очки.

Текстурированное каре с челкой-занавеской

Это супермодная прическа, за которой легко ухаживать и которая хорошо сочетается с любой текстурой волос. Короткое каре идеально подходит для тонких волос, которым не хватает объема, визуально придает густоту.

Сочетайте с длинной челкой-занавеской, чтобы обрамить лицо и одновременно омолодить его. Неважно, овальное у вас лицо, круглое или квадратное, эта модная стрижка вам прекрасно подойдет.

Каре с глубоким вырезом и градиентом для волос

Красивая, стильная и элегантная – это критерии, которым соответствует эта прическа. Она позволяет сохранить определенную длину спереди, создавая больший объем сзади, и ее можно носить с челкой или без нее. Ее самое большое преимущество – она позволяет омолодиться одним движением ножниц. А если ваши волосы уже от природы седые, используйте технику окрашивание «соль с перцем», чтобы придать вашему образу еще больше привлекательности.

Боб

Все варианты боба для вас, поскольку это не только универсальная, красивая и практичная прическа, она еще и многоплановая. Есть множество вариантов боба, среди которых вы обязательно подберете для себя лучший из лучших. Это французский и испанский боб, для кудрявых волос, асимметричный, с пробором посередине и боковым — все эти варианты оригинальны, и каждый имеет свои преимущества.

Боб обладает эффектом лифтинга, он моделирует форму лица и прекрасно стилизуется под любой образ. Выбирайте тот, который поможет вам “сбросить” несколько десятков лет и создаст условия для демонстрации своей индивидуальности.