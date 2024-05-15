Скандалы: Юрия Кузнецова из Минобороны обвиняют в получении взятки на 30,5 млн руб

Главный кадровик Минобороны получил взятку огромным коттеджем в Краснодаре. Генерал-лейтенант принял подарок в обмен на «общее покровительство» и помощь с заключением госконтрактов на проживание военнослужащих

Начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвиняют в получении взяток на общую сумму 30,5 млн руб. от предпринимателя Лёвы Мартиросяна, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Кузнецов помог Мартиросяну заключить госконтракты и договоры с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб.

Это произошло в 2021–2023 годах, когда Кузнецов был начальником 8-го управления Генштаба вооруженных сил. Среди прочего, это управление занималось подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны. Оно же управляло размещением военнослужащих, которых посылали на учебу. В 2020 году руководство Минобороны постановило: если присланных на учебу нельзя разместить в ведомственных общежитиях, их должны поселить в гостиницах в рамках госконтрактов. Полномочия Кузнецова включали в себя организацию и контроль вопросов «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей.

Генерал-лейтенант в 2021–2023 годах организовал заключение контрактов между ИП «Мартиросян Л. А.» и КВВУ, их общий объем достиг 372,3 млн руб., установило следствие. СК считает, что Кузнецов сделал это, решив извлечь выгоду из занимаемой должности и вступив с бизнесменом в преступный сговор.

В свою очередь, предприниматель купил и оформил на жену генерал-лейтенанта земельный участок в Краснодаре за 7,51 млн руб., там он же построил жилой дом площадью свыше 1 тыс. кв. м стоимостью 22,993 млн руб. Таким образом, указывают следователи, генерал принял подарок от Мартиросяна, который рассчитывал на «общее покровительство».

Оба фигуранта арестованы на два месяца. Дело против Кузнецова ведет то же самое подразделение Главного следственного управления СК, что и дело замминистра обороны Тимура Иванова, однако формально расследования не связаны.

Генерал-лейтенант не признал вину, его адвокаты заявляют о неясности претензий СК. Они подчеркивают, что действия, которые вменяют главному кадровику Минобороны, не входили в его полномочия. ФСБ и СК проверяют Кузнецова на причастность к другим коррупционным преступлениям и готовятся к новым расследованиям против крупных военных чиновников, пишет издание. По его сведениям, в СК формируют спецбригаду по расследованию аналогичных дел.

Кузнецову грозит до 15 лет колонии по статье о получении крупной взятки лицом, занимающим государственную должность (ч. 6 ст. 290 УК). При обыске у него нашли деньги на сумму более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и «предметы роскоши», докладывал СК.

В апреле по делу о получении взятки 1,185 млрд руб. был задержан и позже арестован замминистра обороны Тимур Иванов. По версии следствия, фирмы Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра не признает свою вину. Он отстранен от должности. По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Наталия Анисимова, Михаил Добрунов

Оригинал материала: “РБК”